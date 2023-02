मुंबई : अभिनेत्री स्वरा भास्करने ट्विटद्वारे तिच्या विवाहाची माहिती दिली आहे. तिने राजकारणी फहाद अहमदसोबत लग्न केले आहे. "वीरे दी वेडिंग" स्टारने ही बातमी तिच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर शेअर केली आहे. तिने फहाद अहमद यांना टॅग करीत जीवनसाथी शोधल्याचे सांगितले. फहाद अहमद हे समाजवादी पक्षाच्या युवा शाखा - समाजवादी युवाजन सभेचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. कधी कधी तुम्ही तुमच्या जवळ असलेल्या गोष्टींचा शोध दूरवर शोधता. आम्ही प्रेमाच्या शोधात होतो, पण आम्हाला आधी मैत्री मिळाली आणि मग आम्ही एकमेकांना शोधले.

भास्करने तिच्या नवऱ्याच्या व्हिडिओला कॅप्शन देत ट्विट : 'माझ्या हृदयात स्वागत आहे @ FahadZirarAhmad हे गोंधळलेले आहे पण ते तुमचे आहे!' भास्करने तिच्या नवऱ्याच्या व्हिडिओला कॅप्शन दिले आहे. 34 वर्षीय अभिनेत्याची पोस्ट रिट्विट करताना, 31 वर्षीय अहमद यांनी लिहिले की, 'मला कधीच माहिती नव्हते की गोंधळ इतका सुंदर असू शकतो. @ReallySwara प्रेमाचा हात धरल्याबद्दल धन्यवाद.' भास्कर शेवटचा मित्र कॉमेडी चित्रपट, 'जहाँ चार यार' (2022) मध्ये दिसला होता.

बेधडक बोलण्याने मला कामे मिळायचे बंद झाले : स्वराने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, मला माझं काम आवडतं आणि मला माहिती आहे की, मी माझं काम संकटात टाकले आहे. मला मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. सगळ्यात आवडीचे काम करायला न मिळणे ही गोष्ट माझ्यासाठी वैयक्तिक आणि मानसिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाची आहे. मला हल्ली जास्त काम मिळत नाही. मी चांगला अभिनय करीत असून, मी चांगली अभिनेत्री असल्याचे स्वरा भास्करने म्हटले आहे. तिने कबूल केले आहे की, माझ्या स्पष्ट विधानांमुळे मला काम मिळणे कमी झाले आहे.

स्वरा भास्कर भाजपच्या रडारवर : स्वरा भास्कर ही सातत्याने भाजप आणि भाजप समर्थकांच्या निशाण्यावर असते. वादग्रस्त विधानांमुळे तिला अनेकदा ट्रोल करण्यात आलेले आहे. स्वरा भास्करने तिची राजकीय विचारसरमी ही तिने लोकांपासून लपवून ठेवलेली नाही. ती काॅंग्रेसची भारत जोडो यात्रा मध्य प्रदेशात पोहोचल्यानंतर राहुल गांधीसोबत त्यात सामील झालेली पाहायला मिळाली होती.

जानेवारीतच झाले होते लग्न : स्वरा भास्कर अनेकदा तिच्या राजकीय विचारांमुळे चर्चेत असते, पण आता तिच्या आयुष्यात 'राजकीय एंट्री' झाली आहे. स्वरा भास्करने समाजवादी पार्टीचे नेते फहाद अहमदसोबत कोर्ट मॅरेज केले आहे. स्वरा या वर्षाच्या सुरुवातीला ६ जानेवारीलाच विवाहबद्ध झाली होती. काही काळापूर्वी स्वराने स्वतःचा आणि फहादचा एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला होता, पण या फोटोत दोघांचेही चेहरे दिसत नव्हते. पण आता स्वराने जानेवारीत झालेल्या लग्नाची घोषणा केली आहे.

(This is an Agency Copy and Not Edited By Etv Bharat.)

हेही वाचा : Suriya poses with Sachin Tendulkar : जय भीम फेम सूर्याचा सचिन तेंडूलकरसोबत फोटो, दोन दिग्गज एका फ्रेममध्ये दिसल्याने चाहत्यांना आनंद