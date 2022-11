मुंबई : एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करुन तिच्याशी अश्लील चाळे (Rape and indecent act of minor girl) करणाऱ्या अमान शिवप्रसाद दुबे (१८) याला मोठ्या कौशल्याने गुन्हे शाखा कक्ष 11 ने अटक केली (molesting accused arrested) आहे. दहिसर पूर्वेकडील ज्ञानेश्वर नगर, कोकणी पाडा परिसरातून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. latest news from Mumbai, Mumbai Crime





मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याची तक्रार दाखल- काल रविवारच्या दिवशी साधारणपणे बारा वाजण्याच्या आसपास आरोपीने 14 वर्षाच्या मुलीस फूस लावून पळवून नेले असल्याची तक्रार फिर्यादींनी वांद्रे पोलीस ठाण्यात दाखल केली. आरोपीने या अल्पवयीन मुलीच्या गालावर किस करून तिचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला, असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. याप्रकरणी वांद्रे पोलीस ठाण्यात विनयभंगासह बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण अधिनियमाखाली त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पथके तयार करण्यात आली.



आरोपीस ठोकल्या बेड्या- आरोपी दहिसर पूर्वेकडील कोकणी पाडा ज्ञानेश्वर नगरमध्ये असल्याचे गुन्हे शाखा कक्ष 11 यांना समजल्यानंतर तांत्रिक माहिती आणि मानवी कौशल्याच्या जोरावर अमन दुबे या आरोपी अटक करून कार्यालयात आणण्यात आले. चौकशीमध्ये त्याने गुन्हा केल्याचे कबूल केले. आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करून आता त्याला पुढील तपास कामासाठी वांद्रे पोलीस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.