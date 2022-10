मुंबई : अंमली पदार्थांच्या व्यवहारासाठी अटक (Arrests for Drug Trafficking) करण्यात आलेल्या लोकांच्या माहितीचा डेटाबेस (Drugs case info on Nidaan portal) तयार करण्यात आला असून तो प्रत्यक्षात आणण्यात आला आहे. अंमली पदार्थांच्या प्रतिबंधासाठी बनवलेले कायदे अंमलात (Enforcement of Narcotics Prohibition Laws) आणण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय यंत्रणांना यामुळे मदत होणार आहे. 'निदान' नावाचे हे पोर्टल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (NCB) विकसित (Narcotics Control Bureau) केले आहे. देशातील अंमली पदार्थ व्यापार व्यवस्थेविरुद्धच्या मोहिमेचा हा एक भाग आहे.

निदान पोर्टलविषयी माहिती देताना अधिकारी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 30 जुलै रोजी चंदीगड येथे आयोजित नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन ड्रग ट्रॅफिकिंग आणि नॅशनल सिक्युरिटीमध्ये ही मोहीम सुरू केली होती. निदान हे ICJS (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम) आणि ई-प्रिझन्स (क्लाउड बेस्ड ऍप्लिकेशन) कडून माहिती घेऊन डिझाइन केलेले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांचा पाठलाग करून भविष्यात गुन्हेगारीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. ICJS हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीच्या प्रयत्नांनी तयार केलेला डेटाबेस आहे.तपास यंत्रणांची मदत मिळेल आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश येईल अशी माहिती एनसीबीचे उप महासंचालक ज्ञानेश्वर सिंह यांनी दिली.

ड्रग्स तस्करांचा डेटाबेस तयार करणार- सिंह पुढे म्हणाले, निदान हा ड्रग्सच्या व्यापाराशी संबंधित आरोपींचा सर्वांत मोठा डेटाबेस असणार आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांना मोठी मदत होणार असून ते गुन्हे आटोक्यात आणण्यात यशस्वी होतील. तसेच, गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या लोकांकडे सुटकेचे कमी पर्याय असतील आणि त्यांना शिक्षा होईल. या डेटाबेसमध्ये अमली पदार्थांच्या व्यापारात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे गुंतलेल्या लोकांची माहिती देखील आहे. हे पोर्टल तयार झाल्यानंतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची क्षमता वाढणार आहे. यावर अटक आरोपी, दोषी आरोपी आणि जामिनावर मुक्त असलेल्या सर्व आरोपींची माहिती देण्यात येईल. त्यांच्यावर याआधी असलेल्या गुन्ह्यांची देखील माहिती उपलब्ध असल्याने एनसीबीला तपासासाठी याचा चांगला उपयोग भविष्यात होणार आहे.