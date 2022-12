मुंबई: केंद्रात सत्तेवर येण्याआधी आणि आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी वेगवेगळ्या सभांमधून २०२२ यावर्षी प्रत्येक भारतीय कडे त्यांचे पक्के घर असेल असे आश्वासन दिले होते. देशातील प्रत्येक घरात 24 तास वीज असेल असेही म्हटलं होते. तर देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर एवढी होईल. बुलेट ट्रेन २०२२ पर्यंत धावले असे ते म्हणाले होते. ही सर्व देशवासीयांसाठी महत्त्वाचे आश्वासन असून आज 2022 हे वर्ष संपतय. (A few hours left for the end of the year) या आश्वासनाचे नेमके काय झाले? (Modiji what happened to your promises) असा खोचक सवाल ( the nationalist tweets) राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिकृत ट्विटर हँडल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारण्यात आला आहे.

NCPs sarcastic tweet

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये देशवासीयांसाठी अनेक रूपाने महत्त्वाचा असेल असे म्हंटले होते. देशात प्रत्येकाला घर मिळावे यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेची सुरवात करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या प्रयत्नांतून प्रत्येकाला घर मिळावे हे उद्दिष्ट आहे. मात्र सर्व नागरिकांना अद्याप घरे मिळाली नाहीत. तर बुलेट ट्रेन प्रकल्प देखील अद्याप सुरू झालेला नाही. महाराष्ट्रात महा विकास आघाडी चे सरकार आल्या नंतर या प्रकल्पाला महाराष्ट्रात ब्रेक लागला. तर आजही देशभरातील शेतकरी समोर वीज समस्या पाहायला मिळते. अनेक ठिकाणी लोड शेडींग सुरू आहे. तसेच वाढत्या महागाई मुळे देशाची अर्थव्यवस्था खाली चालली आहे. या सर्व गोष्टी राष्ट्रवादीच्या ट्विट मधून प्रश्न उपस्थित करून सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्या पुर्वी देशवासीयांना नव्या भारताचे स्वप्न दाखवले. अनेक मोठ मोठ्या योजना जाहीर केल्या आणि भारत बदलु शकतो असा आशावाद त्यांनी निर्माण केला. बुलेट ट्रेन, प्रत्येकाला मालकीचे घर, प्रत्येक घरात वीज अशा अनेक योजनांचे आश्वासन दिले होते. मोदींनी विविध देशांमधे गेल्या नंतर तेथील उद्योगपती भारतीय रहिवासी आणि मान्यवरांनाही बदलत्या भारताचे चित्र कसे असेल याचे वर्णन केले. यातुन जागतीक पातळी वर भारताची चांगली प्रतिमा तयार झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या विविध योजनां लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी मोदी मन की बात सारख्या उपक्रमातुन जनतेशी संवाद साधतात. त्यांना चर्चेत सहभागी करुन घेतात. मात्र 2022 पर्यंत काय होणार या संदर्भात त्यांनी दिलेली अश्वासने पाळले नसल्याची आठवण या खोचक ट्विट च्या माध्यमातुन करुन देण्यात आली आहे.