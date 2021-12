मुंबई - राज्यात ( Maharashtra Corona Update ) आज गुरूवारी 796 नव्या रुग्णांची ( New Corona Cases in Maharashtra ) नोंद झाली आहे. 24 रुग्णांचा मृत्यू ( New Corona Cases ) झाला आहे. तर 952 रुग्णांना डिस्चार्ज ( Corona Discharged Patients ) देण्यात आला आहे. राज्यात रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.71 टक्के तर मृत्यूदर 2.12 टक्के इतका आहे.

7 हजार 209 सक्रिय रुग्ण -

आज राज्यात 796 नवीन कोरोना रुग्णांचे निदान झाले आहे. यामुळे राज्यातील कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 66 लाख 37 हजार 221 वर पोहोचला आहे. तर आज 24 रुग्णांचा मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा 1 लाख 41 हजार 49 वर पोहोचला आहे. आज 952 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आल्याने राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचा आकडा 64 लाख 85 हजार 290 वर पोहोचला आहे. रुग्ण बरे होण्याचा दर 97.71 टक्के तर मृत्यूदर 2.12 टक्के आहे. रुग्ण शोधून काढण्यासाठी आजपर्यंत 6 कोटी 57 लाख 28 हजार 280 चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. एकूण करण्यात आलेल्या चाचण्यांपैकी 10.1 टक्के नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यात सध्या 73 हजार 24 व्यक्ती होम क्वारंटाइनमध्ये असून 7 हजार 209 सक्रिय रुग्ण आहेत, अशी माहिती आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली.

या विभागात सर्वाधिक रुग्ण -

मुंबई महापालिका - 220

ठाणे पालिका - 21

नवी मुंबई पालिका - 22

वसई विरार पालिका - 28

नाशिक - 19

नाशिक पालिका - 19

अहमदनगर - 57

पुणे - 67

पुणे पालिका - 89

पिंपरी चिंचवड पालिका - 40

सातारा - 21

औरंगाबाद - 28

या दिवशी कमी रुग्णांची नोंद -

25 ऑक्टोबरला घट होऊन 889, 1 नोव्हेंबरला 809, 5 नोव्हेंबरला 802, 6 नोव्हेंबरला 661, 7 नोव्हेंबरला 892, 8 नोव्हेंबरला 751, 9 नोव्हेंबरला 982, 11 नोव्हेंबरला 997, 22 नोव्हेंबरला 656, 23 नोव्हेंबरला 766, 25 नोव्हेंबरला 848, 26 नोव्हेंबरला 852, 28 नोव्हेंबरला 832, 29 नोव्हेंबरला 536, 30 नोव्हेंबरला 678, 1 डिसेंबरला 767, 2 डिसेंबरला 796 असे सर्वात कमी नवे रुग्ण आढळून आले आहेत.

