मुंबई - जरी काळी वर्तुळे dark circles ही आरोग्याला चिंता देणारी नसली तरी अनेकदा सौंदर्य बिघडवणारे ठरू शकतात. त्यामुळे आपण सौंदर्यप्रसाधने वापरतो. जो योग्य उपाय नाही. तुमची काळी वर्तुळे हलकी करण्याचे 5 प्रभावी मार्ग आहेत. जास्त झोपणे, खूप थकवा येणे किंवा ठराविक झोपेच्या काही तासांनंतर जागे राहिल्याने डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे निर्माण होण्याची शक्यता असते. आजच्या काळात ही एक सामान्य घटना बनली आहे. तुमच्या डोळ्याभोवती काळी वर्तुळे येण्याची इतर काही कारणे म्हणजे ऍलर्जी, ऍलर्जीक राहिनाइटिस, ऍटोपिक डर्मेटायटिस, कॉन्टॅक्ट डर्मेटायटिस, आनुवंशिकता, पिगमेंटेशन अनियमितता, डोळे खाजवणे किंवा चोळणे या कारणांमुळे डोळ्यांखाली काळे घेरे येऊ Why do dark circles appear under the eyes? शकतात.

काळी वर्तुळे कोणाला येतात - काळी वर्तुळे कोणालाही येऊ शकतात. ती सामान्य आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, तरूणाई, पुरूष, महिला कोणालाही काळी वर्तुळे येऊ शकतात. अनुवांशिक रित्या, हायपरपिग्मेंटेशन असल्यामुळे देखील आजकाल तरूणांना ते होऊ शकते.

यावर उपचार उपलब्ध - डोळ्यांखालील भागात आपल्याला समस्या का येतात याचे कोणतेही विशिष्ट कारण नाही, तथापि, आजकाल बाजारात अनेक उपचार आणि उपाय उपलब्ध आहेत. एचटी लाइफस्टाइलला दिलेल्या मुलाखतीत, अलाइव्ह वेलनेस क्लिनिक्सचे संचालक आणि मुख्य त्वचाशास्त्रज्ञ डॉ चिरंजीव छाबरा यांनी तुमची काळी वर्तुळे हलकी करण्यासाठी 5 प्रभावी मार्ग सुचवले How to get rid of dark circles under eyes आहेत.

हायड्रेटेड रहा - तुम्ही चांगल्या प्रमाणात पाणी पीत आहात याची खात्री करा. दूध, चहा आणि ज्यूससह इतर द्रव देखील तुम्हाला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करू शकतात. फळे आणि भाज्या खाल्ल्याने तुमच्या एकूण द्रवपदार्थाच्या सेवनातही भर Remedies to get rid of dark circles under eyes पडते.

रासायनिक साले - एक रासायनिक प्रक्रिया जी त्वचेचे थर काढून टाकते ज्यामुळे खालची तरुण त्वचा दिसून येते. रासायनिक त्वचेमुळे बारीक रेषा, सुरकुत्या, असमान त्वचेचा रंग आणि काळी वर्तुळे धोरणात्मकरीत्या काढता येतात. या समस्येवर अवलंबून रसायने भिन्न असू शकतात आणि सामान्यत: ग्लायकोलिक ऍसिड, रेटिनोइक ऍसिड किंवा हायड्रोक्विनोन यांचा समावेश होतो.

रिव्हिटल आय ट्रीटमेंट - डोळ्यांखालील काळी वर्तुळे आणि बारीक रेषा या सर्व कारणांव्यतिरिक्त, वृद्धत्व हे सर्वात सामान्य मानले जाते. वयानुसार, डोळ्यांखालील भागात तुमची त्वचा पातळ होते. पुनरुज्जीवन डोळ्यांच्या उपचारामध्ये मऊ साल आणि हायड्रेशन मास्क यांचा समावेश होतो. फळाची साल आणि मुखवटा नंतर, आवश्यक अमीनो ऍसिडसह जीवनसत्त्वे ए, सी आणि ई देखील समाविष्ट आहे.

फिलर - हायलुरोनिक ऍसिड-आधारित डरमल फिलर आश्चर्यकारक कार्य करू शकते, नेत्ररोग तज्ञ, त्वचारोग तज्ञ किंवा विशेष प्रशिक्षित आरोग्य सेवा प्रदात्याद्वारे डोळ्यांखालील ऊतीमध्ये इंजेक्शन दिले जाते. हे काळी वर्तुळे कमी करण्यासाठी प्रभावीपणे काम करतात परंतु योग्य प्रक्रियेसाठी तज्ञांच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते.

लेझर थॅरेपी - लेसर उपचार हा अलीकडे एक सामान्य उपाय बनला आहे. केस काढण्यापासून ते त्वचेच्या समस्यांवर उपचार करण्यापर्यंत, लेसरने लोकांना त्याचे मूल्य सिद्ध केले आहे. डोळ्यांच्या सभोवतालच्या त्वचेखाली खराब झालेल्या पेशींचे वाष्पीकरण करण्यासाठी ते उष्णता ऊर्जा वापरते, विशेषतः गडद रंगद्रव्य असलेल्या भागांना लक्ष्य करते. लेझर थेरपी केवळ गडद त्वचेचा टोन हलका करत नाही तर नवीन कोलेजन तयार करण्यास प्रवृत्त करते. फ्रॅक्शनल नॉन-एब्लेटिव्ह लेसर रिसर्फेसिंगचा वापर आता डोळ्यांभोवती काळी वर्तुळे आणि निस्तेज त्वचेवर प्रभावीपणे उपचार करण्यासाठी केला जात आहे.

तज्ञांशी संपर्क साधावा - या सर्व पायऱ्या एकत्रितपणे त्वचेची लवचिकता सुधारण्यासाठी योगदान देतात आणि प्रभावित क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी नूतनीकरणास उत्तेजन देतात. हीच प्रक्रिया फुगीरपणावर देखील लागू केली जाते आणि ती खरोखर प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे, तथापि, डोळ्यांखालील समस्येच्या कोणत्याही परिस्थितीत, जर तुम्हाला खूप सूज आणि विरंगुळा दिसला तर, लवकरात लवकर एखाद्या तज्ञाशी संपर्क साधा.

सौंदर्यप्रसाधनांचा वापर - एखादी व्यक्ती त्यामधून जाऊ शकते अशी अनेक कारणे असल्याने, घरगुती उपचार किंवा ओटीसी गोळ्यांनी त्यांना धोका देऊ नका. जरी काळी वर्तुळे ही आरोग्याची चिंता नसली तरी, आपण अनेकदा सौंदर्यप्रसाधने वापरतो जे योग्य उपाय नाही म्हणून समस्या जाणून घ्या आणि योग्य उपाय मिळवा.