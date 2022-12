मुंबई : पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर तब्बल आठ वर्षांनी राज्य सरकारकडून जिल्ह्याला क्रीडा संकुल (25 Crores Fund from Govt) उभारण्यासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा संकुल उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून जिल्ह्यातील या क्रीडा संकुलात ४०० मीटरचा ऑलिंपिक दर्जाचा सिंथेटीक ट्रॅक उभारण्यात येणार (Fund from Govt for Sports Complex in Palghar) आहे.





१६ एकर जमिनीवर संकुल : पालघर जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके व क्रीडा समितीने संकुलाचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालघर- खारेकुरण रस्त्यावरील प्रसिद्ध दांडेकर कॉलेज लागत १६ एकर जमिनीवर क्रीडा संकुल उभारण्यात येणार आहे. त्यानुसार विकास आराखड्यासाठी सल्लागार नियुक्त करण्याची महिन्याभरापूर्वी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. यामध्ये संकुल विकास करणाऱ्या संस्थांनी सहभाग घेतल्यानंतर तांत्रिक तपासणी करून सल्लागार नियुक्त केले जाणार (International Standard Sports Complex) आहेत.





दर्जेदार खेळपट्या : पालघर जिल्ह्यात विविध खेळांमधील गुणवंत खेळाडूंनी राज्य व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावले आहेत. मात्र या खेळाडूंना सरावासाठी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते किंवा खेडेगावात दगड धोंड्याच्या रस्त्यातून सराव करावा लागतो. पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर या जिल्ह्यात क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठा निधी मिळून दर्जेदार खेळपट्या तयार होतील अशी आशा होती, मात्र आठ वर्षात अशी कोणती संधी निर्माण झाली नाही. आता मात्र क्रीडा संकुलासाठीच्या आशा पल्लवीत झाल्या (Fund from Govt) आहेत.





आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू : आदिवासी बहुल पालघर जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या क्रीडा संकुलाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ऑलिंपिक खेळाडू घडवण्याचा प्रमुख उद्देश आहे. हे संकुल उत्कृष्ट व दर्जेदार खेळाडू घडवेल असा विश्वास आहे. संकुल उभारण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित असल्याचे जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुहास व्हनमाने यांनी सांगितले आहे.



तीन टप्प्यात संकुल : पहिला टप्पा : संकुलाच्या पहिल्या टप्प्यात ऑलम्पिक दर्जाचा दहा लेनचा ४९९ मीटर सिंथेटिक ट्रॅक असा ट्रॅक बनवणारा हा पहिलाच जिल्हा असेल. तसेच फुटबॉल स्टेडियम, १० हजार प्रेक्षकक्षमतेची गॅलरी, तसेच कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, बॅडमिंटन, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बुद्धिबळ, कॅरम, कराटे, कुस्ती यांसाठी इंडोर हॉल तसेच बाह्य मैदानावर नागरिकांसाठी जॉगिंग ट्रॅक उपलब्ध करण्यात येणार (Sports Complex in Palghar District) आहे.

दुसरा टप्पा : ऑलम्पिक दर्जाचा तरणतलाव, ड्रायव्हिंग बोर्ड, फिल्टरेशन प्लांट, क्लब हाऊस, कार्यालये, प्रशिक्षक अधिकारी यांच्यासाठी लक्झरी निवासस्थाने, कॅफेटेरिया, बिलियर्ड्स, स्नूकर, योगा यांची सुविधा. तिसरा टप्पा : तिसऱ्या टप्प्यात वस्तीगृह व निवासस्थान यांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.