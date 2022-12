मुंबई : मुंबईत १ कोटी ३ लाख ७५ हजार ८५७ घरांचा सर्व्हे करण्यात ( 18th Death Due to Measles in Mumbai Today ) आला आहे. त्यात ताप आणि लाल पुरळ असलेले ५३७५ संशयित रुग्ण आढळून आले ( Taking Total Number of Suspected Patients ) आहेत. जानेवारीपासून आतापर्यंत गोवरचे निश्चित निदान झालेले ५३१ रुग्ण आढळून आले आहेत. गोवर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी विविध रुग्णालयांत ४३७ बेड्स उपलब्ध करून देण्यात आले ( Total Number of Suspected Patients to 5375 ) आहेत. त्यापैकी १०१ बेडवर रुग्ण असून इतर बेड रिक्त आहेत. २७३ जनरल बेडपैकी ९४, १२९ ऑक्सिजन बेडपैकी ३, ३५ आयसीयू बेडपैकी ४ बेडवर रुग्ण आहेत. २० व्हेंटिलेटर असून, त्यापैकी ३ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत.



मुंबईत गोवरने आतापर्यंत 18 मृत्यू आज मदनपुरा येथील ९ वर्ष वयाच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याने गोवरमुळे मृत्यूंची संख्या १८ झाली आहे. त्यापैकी १५ मृत्यू मुंबईतील तर ३ मृत्यू मुंबई बाहेरील आहे. मुंबईतील विविध रुग्णालयातून 45 रुग्णांना सोमवारी घरी सोडण्यात आले तर १९ नवे रुग्ण दाखल झाले आहेत.



मुंबईतील १५ तर बाहेरील ३ मृत्यू मुंबईमधील रुग्णालयात आतापर्यंत एकूण १८ मृत्यू झाले आहेत. त्यापैकी १५ मृत्यू मुंबईतील तर ३ मृत्यू मुंबईबाहेरील आहे. मुंबईमधील एकूण १५ मृत्यूपैकी ९ जणांचा मृत्यू गोवारमुळे झाला आहे. ६ जणांचा मृत्यू संशयित म्हणून नोंद झाला आहे. डेथ ऑडिट कमिटीची बैठक आयोजित केली जाणार आहे. या बैठकीत संशयित मृत्यूबाबत अहवाल येईल त्यामधून मृत्यूचे नेमके कारण समोर येणार आहे.





या केल्या उपाययोजना गोवर रुग्ण शोधण्यासाठी घराघरात जाऊन भेटी दिल्या जात आहेत. दैनंदिन सर्व्हेक्षण करून ॲटिव्ह रुग्ण शोधून काढत आहोत. संशयित रुग्णांना व्हिटॅमिन "अ" दिले जात आहे. यामुळे मुलांमध्ये रोग प्रतिकारशक्ती वाढते तसेच मृत्यूचे प्रमाण रोखणे शक्य होते. लसीकरण झाले नाही, वजन कमी, दाटीवाटीने राहणारे लोक, एकाच घरात जास्त संख्येने मुले असणे, रक्तक्षय, अँनिमिया यामुळे मृत्यू वाढू शकतात.

महापालिकेकडून नागरिकांना आवाहन, तसेच महत्त्वाचे उपाय त्यामुळे रुग्णाला व्हिटॅमिन "अ" देणे, लक्षणे दिसल्यास रुग्णालय भरती करणे, त्यांच्यावर ताबडतोब उपचार करणे या उपाययोजना केल्या तर मृत्यूचे प्रमाण रोखता येऊ शकतो. मुलांना वेळेवर लसीकरण करणे हे सुध्दा महत्वाचे आहे. विविध रुग्णालयात ३०० हून अधिक बेड्स तयार आहेत. त्यापैकी बहुतेक बेड रिक्त आहेत. आयसीयु आणि व्हेंटिलेटर तयार आहेत अशी माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या मुख्य कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांनी दिली.