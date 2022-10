लातूर : मे.देश ऍग्रो प्रा.ली (Desh Agro Private Limited ) ही कंपनी 23 मार्च, 2021 रोजी स्थापन झाली. या कंपनीमध्ये अभिनेता रितेश विलासराव देशमुख व त्यांची पत्नी अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख (Actor Riteish and Actress Genelia Deshmukh Company) हे 50-50 टक्क्यांचे भागीदार आहेत. स्थापनेच्या वेळी कंपनीचे भागभांडवल 7.50 कोटी रुपये होते. कंपनीने अतिरिक्त एमआयडीसी लातूर येथे ऍग्रीकल्चर प्रोसेस उद्योगासाठी भूखंड (MIDC Latur Agriculture Process Industry Plot) मागणीचा अर्ज दि. 5 एप्रिल,2021 रोजी केला. त्यावर 9 एप्रिल रोजी मुंबईत बैठक झाली व दि. 15 एप्रिल, 2021 रोजी कंपनीस 252726 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड मंजूर करण्यात ( land Allotment to Ritesh Genelia company) आला. याकरिता कंपनीस 605 रुपये प्रति चौरस मीटर प्रमाणे दर आकारण्यात आला व त्यानुसार कंपनीने एमआयडीसीकडे एकूण 15 कोटी 28 लाख 99 हजार 300 रुपये प्रीमियम भरला. ( BJP Allegation on Riteish Genelia company) (Latest news from Latur)

अभिनेता रितेश व जेनेलिया देशमुख यांच्या कंपनीविषयी बोलताना भाजप नेता

कंपनीने 15 कोटीची रक्कम आणली कुठून ?

विशेष म्हणजे कंपनीकडे केवळ 7.50 कोटी रुपये भागभांडवल असताना 15 कोटी पेक्षा अधिक रक्कम कंपनीने एमआयडीसीकडे भरली. कंपनीने प्राधान्य या सदराखाली हा भूखंड मिळवला. पण याच सदराखाली 2019 सालापासून भूखंड मागणीचे एकूण 16 प्रस्ताव प्रलंबित होते. कंपनीला एमआयडीसीने भूखंडाचा ताबा दि. 22 जुलै, 2021 रोजी दिला. कंपनीने दिनांक दि. 4 ऑक्टोबर, 2021 रोजी पंढरपूर अर्बन को ऑप बँकेकडे कर्ज मागणीसाठी अर्ज केला व दि.27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी बँकेने 4 कोटी रुपयांचे कर्ज कंपनीस देऊ केले. तसेच कंपनीने लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे दि. 5 ऑक्टोबर, 2021 रोजी कर्ज मागणी केली असता दि. 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी बँकेने त्यांना 61 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. त्यांनतर पुन्हा कंपनीने लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून दि. 25 जुलै, 2022 रोजी 55 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. दोन्ही बँकेने मिळून कंपनीस एकूण 120 कोटी रुपये कर्ज दिलेले आहेत.





दोन बॅंकांकडून 120 कोटीचे कर्ज - याप्रकरणी तब्बल 16 जणांचे भूखंड मागणीचे प्रस्ताव एमआयडीसीकडे 2 वर्षांपासून प्रलंबित असताना कंपनी स्थापन झाल्यापासून केवळ 22 दिवसांत एमआयडीसीने मे. देश ऍग्रो प्रायव्हेट लिमीटेड या कंपनीस भूखंड वाटप केला आहे. तसेच दोन बँकांनी मिळून कंपनीस तत्परतेने 120 कोटी रुपयांचे कर्ज दिलेले आहे. म्हणून या दोन्ही बाबतीत सविस्तर चौकशी करावी अशी लातूर भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष गुरुनाथ मगे व शहर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रदीप मोरे यांनी केली आहे.