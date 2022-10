कोल्हापूर : पुरोगामी विचारांच्या आणि छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांच्या कोल्हापूर नगरीत एक दुर्देवी घटना घडली आहे. दलित समाजातील तरुणांच्या अंत्यविधीला काही लोकांनी विरोध (against funeral of a Dalit person) केल्यामुळे चंदगड तालुक्यातील हलकर्णी गावात तब्बल 8 तास मृतदेह अंत्यसंस्कारा (body protest was held in Kolhapur) विना ठेवावा लागला.

ग्रामपंचायत समोर ठिय्या आंदोलन : यामुळे काल शनिवारी दिवसभर या गावात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. काही ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने, येथील दलित लोकांनी ग्रामपंचायत समोर ठिय्या मांडला होता. मात्र तहसीलदार व पोलिस निरीक्षकांनी समजूत काढल्यानंतर, तब्बल आठ तासानंतर रात्री उशिरा प्रेतावर अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याची घटना घडली.

प्रतिक्रिया देतांना आरपीआयचे सदस्य

ग्रामस्थांनी केला दलितांना विरोध : अनंत प्रभू कांबळे (वय 32) रा. हलकर्णी यांचे शनिवारी हदयविकाराने निधन झाले. त्यानंतर नेहमीप्रमाणे गावच्या जवळील स्मशानभूमीत दफनविधी करण्यासाठी येथील दलित नागरिक खोदाई करण्यासाठी स्मशानभूमीत गेले. मात्र, यावेळी काही ग्रामस्थांनी त्यांना विरोध केला. ही आमची जागा असून यापुढे तुम्ही इकडे यायचे नाही, असे त्या ग्रामस्थांनी म्हटल्यावर वाद निर्माण झाला. हा वाद शिघेला गेल्याने दलित समाजातील लोकांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर ठिय्या मांडत प्रशासनाविरोधात आंदोलन सुरू केले.









प्रशासनाचा वेळ काढूपणा : यावेळी येथील पोलिस निरीक्षक संतोष घोळवे यांनी त्या जागेविषयी वाद असल्याने, तुमच्या खासगी जागेत यावेळी अंत्यविधी करा. व त्यानंतर यावर तोडगा काढू, असे सांगितल्यावर दलित समाजातील लोक तयार झाले. मात्र त्यातील काही लोकांनी प्रत्येकवेळी प्रशासन असेच सांगते आणि वेळ मारुन नेते. त्यामुळे यावेळी याबाबत तोडगा काढल्याशिवाय अंत्यविधी होणार नाही म्हणत, ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले.

स्वमालकीच्या जागेत केला अंत्यविधी : दरम्यान सरपंच राहूल गावडा, उपसरपंच रमेश सुतार, माजी सरपंच एकनाथ कांबळे, पोलिस पाटील अंकुश पाटील यांच्या पुढाकाराने दलित समाजातील लोकांची समजूत काढत स्वमालकीच्या जागेत अंत्यविधी केला. मात्र या प्रकरणामुळे गावातील वातावरण तणावपूर्ण झाले होते.

विरोध करणाऱ्यांनी द्यावे जमिनीचे पुरावे : कित्येक वर्षांपासून गावकरी हलकर्णी गावाजवळील स्मशानभूमीत अंत्यविधी करत आहेत.‌ पण गेल्या काही वर्षांपासून याविषयी वाद निर्माण झाला आहे. शनिवारीही वाद निर्माण झाल्याने संबंधित जागेजवळील लोकांना ती जागा तुमची असेल तर त्याचे पुरावे आणा, असे तहसीलदार रणवरे व पोलिस निरीक्षक घोळवे यांनी सुनावताच ते निरुत्तर झाले. त्यानंतरही प्रशासनाने कठोर भूमिका न घेताच दलित समाजातील लोकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. Kolhapur Protest For Funeral