कोल्हापूर : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या कोल्हापुरातील या पुरोगामी विचारांच्या ( Shahu Maharaj Progressive Thoughts in Kolhapur ) जिल्ह्यात आता पुन्हा एकदा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारा प्रकार ( Blind Faith in Kolhapur For Subjugate Girls ) घडला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाडळी खुर्द गावाच्या हद्दीत मुलींच्या ( Height of Superstition ) छायाचित्रांवर हळद-कुंकू आणि लिंबू ठेवत त्या मुलींना वश करण्याबाबतचे अघोरी कृत्य झाल्याची ( Incident in Padli Khurd Village in Kolhapur District ) धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या धक्कादायक घटनेनंतर गावात सध्या भीतीचे वातावरण पसरले असून, मुली घराच्या बाहेर पडणेही बंद करीत आहेत.

ही घटना स्मशानभूमी आणि नदीकिनारी करण्यात आल्याचे निदर्शनास : कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाडळी खुर्द गावाच्या हद्दीत मुलींची छायाचित्रे ठेवून उतारा ठेवण्याची अघोरी घटना समोर आली आहे. यामुळे गावातील पालक आणि मुलींमध्ये भीतीच वातावरण पसरले असून, या उताऱ्यामध्ये हळद-कुंकू, लिंबू आणि त्यावर टोचलेल्या टाचण्या, मुलींचे फोटो, हिरवे कापड असे साहित्य आढळून आले. हा अघोरी प्रकार गावातील सामसूम ठिकाणी तसेच स्मशानभूमीजवळ आणि नदीकिनारी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर हा प्रकार मुलींना वशीकरण करण्यासाठी केला गेला असावा, असे येथील गावकरी म्हणत आहेत.

रात्रभर जाऊन गावकरी घालताहेत गस्त : हा प्रकार एकदाच नाही, तर गेल्या 2 महिन्यात दुसऱ्यांदा घडला असल्याचे येथील ग्रामस्थांनी म्हटले आहे. यामुळे येथील मुली घराच्या बाहेर पडण्यास तसेच शाळेत जाण्याससुद्धा नकार देत आहेत. तर इथून पुढे असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नसून, गावकरी रात्रभर गस्त घालत आहेत. तसे ही केवळ अंधश्रद्धा असून, अशा कोणत्याही गोष्टींना घाबरून जाऊ नये, असेदेखील नागरिकांनी आवाहन केले आहे.