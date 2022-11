कोल्हापूर : बेपत्ता शाळकरी मुलगी मुस्लिम युवकासह सापडली आहे. कर्नाटकातील संकेश्वरमध्ये दोघेही सापडले आहेत. दोघेही संकेश्वर पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. त्यावर भाजप नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

कोल्हापूर पोलीस कर्नाटकात रवाना झाले आहेत. 17 दिवसानंतर दोघेही सापडले आहेत. नितेश राणे यांचे सकाळी आंदोलन तर रात्री पोलिसांनी शोध घेतला आहे. भाजप नेते नितेश राणे यांनी ट्विट केले आहे. दुपारी हिंदु समाज एकत्र आला.. रात्री पर्यंत.. आमची लहान बहीण परत आली.. जय श्री राम, असे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

आम्ही सुद्धा शस्त्र हातात घेऊ कोल्हापूरात 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलगी काही दिवसांपासून बेपत्ता ( Minor girl missing in Kolhapur ) आहे. मात्र तिला फूस लावून पळवून नेल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला असून हा लवजिहादचा प्रकार असल्याचीही शक्यता या संघटनांनी व्यक्त केली ( Nitesh Rane warning to those attempting love jihad ) आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने आंदोलक येथील जुना राजवाडा पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या मांडून बसले होते. या आंदोलनात स्वतः आमदार नितेश राणे आणि संबंधित मुलीचे आई वडील सुद्धा उपस्थित राहिले. यावेळी त्यांनी लव्ह जिहादबाबत प्रयत्न करणाऱ्यांना इशारा दिला असून पोलिसांनी सुद्धा याबाबत लक्ष घालावे अन्यथा आम्ही सुद्धा शस्त्र हातात घेऊ असेही म्हटले आहे.





नितेश राणे यांचे पत्रकार परिषदेतील मुद्दे : यावेळी नितेश राणे यांनी पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांशी चर्चा केली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, मुलगी गायब झालीये मात्र अध्याप तापास काहीच नाही. केवळ उडवाउडवीची उत्तरे पोलिसांकडून देण्यात येत आहेत. जुना राजवाडा पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकांनी संबंधित मुलीच्या आई वडिलांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहेत. मुली गायब होतात आणि नंतर सौदी मध्ये सापडतात. अशा याआधी सुद्धा घटना घडल्या आहेत. हे थांबले पाहिजे, महाराष्ट्रात धर्म बदलण्याबाबतचे रेटकार्ट आहे. धर्मांतर करण्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जातात. त्यामुळे आता मुस्लिम समाजाच्या लोकांनाही आवाहन की तुम्ही अशा लोकांना आत्ताच आवर घाला अन्यथा यापुढे काय होईल त्याला आम्ही जबाबदारी नाही. आता आम्ही कायद्याचा विचार करणार नाही. आता उद्धव ठाकरे यांचे सरकार नाही आता भाजप आणि शिंदे सरकार आहे. जर आमच्या मुलींना असे टार्गेट केले तर यापुढे जे होईल त्याला आम्ही जबाबदार नाही. आम्ही आवाहन देत बसणार नाही यापुढे शस्त्र उचलू असा इशारा सुद्धा त्यांनी ( Nitesh Rane warning to take up arms) दिला.