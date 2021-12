कोल्हापूर: गेल्या काही महिन्यांपासून वन्यजीवांचे नागरी वस्तीत येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कोल्हापुरात 2 दिवसापासून गव्याचे दर्शन (bison has been seen in Kolhapur for 2 days) होत आहे.काल संध्याकाळी फुलेवाडी, बालिंगा परिसरात गव्याचे दर्शन झाले. आज पहाटे पुन्हा पंचगंगा घाट परिसरात गवा दिसला. घाट परिसरातील जामदार क्लब जवळील भागात गवा दिसताच नागरिकांनी गर्दी केली. अनेकांनी व्हिडिओ केले. परिसरात एकच गोंधळ उडाला.नागरिकांनी गव्याला हाकलण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो सध्या एका शेतातील मंदिराच्या बाजूला झाडाझुडपात जाऊन बसला आहे. याची माहिती मिळताच वनविभाग, (Forest department) अग्निशामक दल आणि आपती व्यवस्थापन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले आहेत, हा भाग पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे.

वनविभागाचे गव्यावर लक्ष

बऱ्याच वेळे पासून गवा येथेच थांबून आहे. लोकांची गर्दी आहे पोलीस वनविभागाचे पथक गव्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत.पोलिसांनी या परिसरात गर्दी हटवली आहे. तसेच हा गवा कुरणातुन वस्तीकडे येऊ नये तसेच गर्दीमुळे त्याची धावपळ होऊ नये यासाठी वनविभागाचे पथक पोलीस अग्निशामन दल लक्ष ठेवून आहेत. गव्याची काल दिवसभर धावपळ झाली, तो दमलेला आहे, तो पूर्ण वाढ झालेला वजनदार आहे. त्यामुळे त्याने भयभीत होऊन इतरत्र धावपळ केल्यास धोका वाढू शकतो तो सध्या सुरक्षित जागी थांबलेला आहे. त्याला त्रास होऊ नये यासाठी लोकांची गर्दी गोंगाट होऊ नये ही काळजी घेतली जात आहे. हा गवा शेताच्या दिशेने सुरक्षित रित्या पुन्हा त्याच्या अदिवासात जाऊ शकतो अशी प्रतिक्रिया वनविभागाचे सुहास वायंगणकर यांनी दिलेला आहे.