प्रवीण दरेकर यांच्याकडून संजय राऊतांवर टीका

कोल्हापूर : शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी आमचे निवृत्तीची वेळ झाली आहे सर्व सूत्रे आदित्यकडे देण्याची वेळ आली असल्याचे म्हटले होते तर या वक्तव्यावर भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी संजय राऊत यांना जोरदार टोला लगावला असून संजय राऊत हे आदित्य ठाकरे ( Aditya Thackeray Patil of barren village) यांना ओसाड गावचा पाटील बनवायला निघाले आहेत ठाकरे गटाकडे आता शिवसेना किती राहिली आहे? असे ते म्हणाले आहेत. शिवाय संजय राऊत यांनी आदित्य ठाकरे यांना कारभार द्यायला कशाला पाहिजे आधीच कारभार आदित्य ठाकरेंकडे गेला आहे. (Pravin Darekar Criticized Sanjay Raut) महाविकास आघाडीचे सरकार असताना एकनाथ शिंदे देखील केबिनच्या बाहेर असत आणि त्यांच्या खात्याच्या बैठक आहे आदित्य ठाकरे घेत होते. (Sanjay Raut disappointed) अशी टीका त्यांनी आदित्य ठाकरे व संजय राऊत यांच्यावर केली आहे. (Latest news from Kolhapur)





संजय राऊत 100 टक्के वैफल्यग्रस्त : राणे व राऊत यांचा वाद विकोपाला गेला असून दोघांकडून हू आरे तुरेच्या भाषेत एकमेकांवर टीका करत असून महाराष्ट्रात अशा पद्धतीचा वाद योग्य नाही, ती संस्कृती नाही. नारायण राणे हे सडेतोड बोलतात ती त्यांची स्टाईल आहे मात्र कधी कधी त्याचे समर्थन करता येणार नाही असे ही दरेकर म्हणाले आहेत पण संजय राऊत यांचा पहिल्यांदा इतका तोल ढासळलेला दिसत आहे. संजय राऊत 100 टक्के वैफल्यग्रस्त झाल्याचं त्यांच्या बोलण्यावरून दिसत आहे.हमरीतुमरीवर येणं म्हणजे राऊत यांच्या वैचारिकतेचा ऱ्हास झाल्याचं दिसत आहे अशा शब्दात राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे.







गिरे तो बी टांग उपर असं अजित पवारांचा झाल आहे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काही दिवसापूर्वी संभाजी राजे यांच्या बद्दल केलेल्या वक्तव्या वरून सध्या एकच वाद पेटला आहे. राज्यात काही ठिकाणी धर्मवीर विरुद्ध स्वराज्य रक्षक अशा आशयाचे स्टिकर देखील लावले जात असून याबाबत बोलताना प्रवीण दरेकर यांनी अजित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे गिरे तो बी टांग उपर असं अजित पवारांचा झाला असून विधान चुकल्यानंतर, विरोध झाल्यानंतर दिलगिरी व्यक्त करायला पाहिजे होती मात्र अजित पवार यांच्यात इतका अहंकार आहे कि आम्ही सगळ्यांच्या वर आहोत ते त्यांच्यातून जायला तयार नाही. असं विकृत प्रदर्शन कधीच झालं नाही ते अजित पवार आणत आहेत.असे प्रवीण दरेकर म्हणाले आहेत.