कोल्हापूर - शिरोळ तालुक्यातील अब्दुललाट येथे मुलीसाठी आलेल्या स्थळाला Girls Father Opposed Marriage In Kolhapur नकार दिल्याचा राग मनात धरून दगडाने Accused Beaten To Girls Father In Kolhapur मारहाण करून जखमी केले. या प्रकरणी तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जखमी संजय दादु कांबळे (रा. अब्दुललाट, ता. शिरोळ ) याने कुरुंदवाड पोलिसात Kurundwad Police Station तक्रार दिली आहे.

तिघांनी मिळून केली मारहाण अब्दुललाट येथील संजय कांबळे यांच्या मुलीला Accused Beaten To Girls Father किशोर कांबळे याने पसंद केले होते. मात्र या स्थळाला संजय कांबळे याने विरोध करून नाकारले होते. सोमवारी दुपारी साडेतीन वाजताच्या सुमारास संजय कांबळे Girls Father Opposed To Girls Marriage हा आपल्या पत्नीसोबत शाहूनगर बेघर वसाहत लाटवाडी रस्त्याने आपल्या घरी जात असताना किशोर कांबळे, सागर कांबळे, युवराज कोळी या तिघांनी अडवून शिवीगाळ केली. त्यानंतर त्यांनी संजय कांबळे Accused Beaten To Girls Father On Marriage Issue याला दगडाने मारहाण करुन जखमी केली. त्यावेळी पत्नीने सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना ही शिवीगाळ केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

कुरुंदवाड पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल मुलीला आलेल्या स्थळाला आलेली मागणी नाकारल्यामुळे संजय कांबळेंना मारहाण Accused Beaten To Girls Father On Marriage Issue केल्यामुळे खळबळ उडाली. याप्रकरणी कुरुंदवाड पोलीस ठाण्यात कांबळे यांनी तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी किशोर यशवंत कांबळे, सागर गणपती कांबळे, युवराज शिवाजी कोळी (सर्व रा अब्दुललाट ता शिरोळ) यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.