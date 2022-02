कोल्हापूर - गर्भवती महिलेची प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दारातच वाहनामध्ये प्रसुती झाली असून यावेळी अर्भकाचा मृत्यू झाल्याची घटना सकाळी घडली आहे. कोल्हापुर जिल्ह्यातल्या हातकणंगले तालुक्यातील पुलाची शिरोली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रासमोरच ही घटना घडली. (A pregnant woman gives birth at the door)दरम्यान, डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच अर्भकाचा मृत्यू झाल्याचा नातेवाईकांनी आरोप केला आहे. शिवाय दोषींवर कारवाई करावी या मागणीसाठी आरोग्य केंद्राच्या बाहेरच नातेवाईकांनी ठिय्या आंदोलन केले.

प्रतिक्रिया

चौकशी करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर नातेवाईकांनी अर्भक घेतले ताब्यात

शिरोली पुलाची येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये याच परिसरातील महिलेला प्रसूतीसाठी आणण्यात आले होते. मात्र, वेळेत उपचार न झाल्याने महिलेची आरोग्य केंद्राच्या दारातच प्रसूती झाली. (A pregnant woman gives birth at the door of a health center In Kolhapur District) यामध्ये अर्भकाचा मृत्यू झाला असा नातेवाईकांनी आरोप केला. या घटनेनंतर संतापलेल्या नातेवाईकांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बाहेरच ठिय्या मांडून प्रशासनाला जाब विचारला. शिवाय हा केवळ डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाला असून संबंधितांवर कारवाई व्हावी अशी नातेवाइकांनी मागणी केली. शिवाय अर्भक ताब्यात घ्यायला नातेवाईकांनी नकार दिला. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनीसुद्धा घटनास्थळी येऊन याची चौकशी करावी अशी मागणी केली. त्यानंतर घटनेच्या चौकशी क्रम दोषींवर कारवाई करण्याची प्रशासनाने ग्वाही दिल्यानंतर नातेवाईकानी अर्भक ताब्यात घेतले. यावेळी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

