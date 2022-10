जालना : जालन्यातील जांब समर्थ येथील मूर्ती चोरी प्रकरणी जालना पोलिसांना यश आलं आहे. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक (Three arrested case of theft of Ram temple idol) केली असून; त्यांच्या ताब्यातून महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या राम पंचायतनच्या पाच मुर्त्या ताब्यात (Jam Sarmath five idols in custody) घेतल्या आहेत. Ram Temple Idol Theft Case



जालन्यातील जांब समर्थ येथील राम मंदिर गेल्या दोन महिन्यांपासून मूर्तीविना होतं. कारण दोन महिन्यापूर्वी अज्ञात चोरट्यांनी थेट देवाच्या मुर्त्याच चोरल्या होत्या. काही केल्या पोलिसांच्या हाती चोरटे लागत नव्हते. अखेर तांत्रिक अभ्यास करून पोलिसांनी या चोरी प्रकरणाचा उलगडा केला आहे. पोलिसांनी मूळच्या कर्नाटकमधील पण सध्या उस्मानाबादच्या रामनगरमध्ये राहणाऱ्या दोन आरोपींना ताब्यात घेतलं आहे. शेख राजू आणि महादेव चौधरी अशी आरोपींची नावे आहेत. आरोपींच्या ताब्यातून राम पंचायतन अर्थात महत्वाच्या पाच मुर्त्या देखील जप्त केल्या. तर आणखी 6 मुर्त्या पोलिसांच्या हाती लागणे बाकी आहे.

प्रतिक्रिया देतांना पोलिस पोलिस अधीक्षक व गावकरी



या मूर्त्या चोरणारे आरोपी हे कर्नाटकमधील मूळचे रहिवासी आहेत. ते सध्या उस्मानाबादच्या रामननगरमध्ये राहतात. हे दोन्हीही आरोपी दुचाकीने जांब समर्थ गावात पोहचले. यातील एका आरोपीने मंदिराच्या भिंतीवरून उडी घेऊन मंदिरात प्रवेश केला. मंदिर उघडच होतं याचा फायंदा घेत आरोपींनी मंदिरातील मूर्त्या पिशवीत टाकल्या आणि तेथून पोबारा केला.



पोलिसांनी या मुर्ती शोधण्यासाठी दोन महिने जीवाचं रान केलं. आठ पथके स्थापन केली. अनेक आरोपींचा डाटा मिळवून एकत्र केला. जांब समर्थ येथील 22 विहिरीत मूर्त्या शोधण्यात आल्या पण हाती काहीच लागलं नाही. मात्र तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे केलेल्या तपासणीत पोलिसांच्या हाती धागे दोरे लागले आणि दोन आरोपी पोलिसांच्या गळाला लागले. तरीदेखील अजूनही मुख्य आरोपी फरार आहे. पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत. लवकरच फरार आरोपीला ताब्यात तर घेऊच पण, इतर मूर्ती देखील शोधुन काढू, असे मत पोलीसांनी व्यक्त केले आहे. Ram Temple Idol Theft Case