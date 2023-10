जालना Maratha Protesters Attacked: सध्या मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात मराठा आंदोलनाचा मुद्दा तापला असून मराठा आंदोलक (Attack on Tehsildar car in Jalna) आता आक्रमक भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला गावात तथा शहरात येऊ देणार नाही, (Tehsildar car vandalized in Jalna) अशी भूमिका मराठा समाजाने घेतली आहे. नेत्यांना गावबंदी केल्यानंतर आता मराठा बांधवांचं पुढचं लक्ष्य शासकीय अधिकारी आहेत. (Maratha Protest in Jalna)