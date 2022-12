शेकोटीमध्ये पडून वृद्धाचा मृत्यू

जालना : बदनापुर तालुक्यातील जालना औरगाबाद हायवे रोडवर पिरसावंगी फाट्याजवळ राजस्थानी ढाबा येथे असलेले तुकाराम सखाराम शिंदे (वय 60 वर्ष) हे वाचमन म्हणुन काम करत होते. आज सकाळी १ ते 6 वाजेच्या दरम्यान शेकोटी पेटून बसलेले असताना आगीत पडून त्याचा मृत्यु झाला (Death of old man in Jalna) आहे.

घातपात असल्याची शंका : घटनेची माहिती मिळाल्याने बदनापुर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, नारायण शेळके, कांबळे, शिवाजी भगत यांनी घटनास्थळी भेट दिली. मृत्यूदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामिण रुग्णालय बदनापुर येथे पाठवण्यात आला आहे. मात्र नागरीकांमधून हा घातपात असल्याची शंका वर्तविली जात आहे. पोलीसांत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरु (Death of old man due to falling in bonfire) आहे.