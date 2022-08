धुळे - आम्ही शिंदे गट म्हणून काम करत नाही, आम्ही शिवसेना म्हणून काम करतोय. शिवसेनेत आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थन करतो. राहिला प्रश्न दसरा मेळाव्याचा. तर दसरा मेळाव्यासाठी ज्यांनी परवानगी मागितली त्यांचाच दसरा मेळावा होईल असे सूचक विधान उदय सामंत यांनी धुळ्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना केले आहे. What did Uday Samant say at the Dussehra gathering मंत्री उदय सामंत यांच्या विधानाने ठाकरे गटाची डोकेदुखी वाढणार की नाही हे वेळच ठरवेल. धुळ्यात विमान तळावर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काय म्हणाले उदय सामंत पाहू या -

