चंद्रपूर : उन्हाळ्यात मानव वन्य जीव संघर्ष हा शिगेला पोचलेला असतो. मात्र, यावेळी पहिल्यांदाच पावसाळ्यामध्ये मानव वन्यजीव संघर्षामध्ये वाघ मानवाचा मृत्यू ( Tiger Human Death in Human Wildlife Conflict ) होत असल्याचे समोर आले आहे. मागील चार दिवसात वाघाच्या हल्ल्यात तब्बल चार जणांचा मृत्यू ( As many as four people died in a tiger attack ) झाला असून दोन वाघ मृतावस्थेत आढळले ( Tiger human deaths in human wildlife conflict ) आहे. पावसाळ्यात अशा पद्धतीच्या घटना घडण्याची ही आजवरची पहिलीच वेळ आहे. यामागचे कारण म्हणजे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाढलेली वाघांची संख्या, जंगलामध्ये होणारा मानवाचा हस्तक्षेप यामुळे या घटना आता वाढू लागल्या आहे. विशेषता ब्रह्मपुरी तालुक्यातील भागात मानव वन्यजीव संघर्षामध्ये अनेकांचा बळी ( Many casualties in wildlife conflict ) गेला असल्याचे समोर येत आहे.

पावसाळ्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष शिगेला

दक्षिण मध्य रेल्वेच्या दिल्ली ते चेन्नई रेल्वे मार्गावर राजुरा पासून आठ किलोमीटर अंतरावर चनाखा गावाशेजारी रेल्वेने धडक दिल्याने एका वाघाचा मृत्यू झाल्याची घटना गुरूवारी रात्री घडली. दरम्यान गुरूवारी सकाळी बल्लारपूर वनविभागात एका नर वाघाचा मृतदेह आढळून आला होता. अवघ्या चोवीस तासात दोन वाघांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे चंद्रपूरात मानव वन्यजी संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून चार दिवसात चार जणांचा वाघाने बळी घेतला आहे. तर, एक शेतकरी गंभीर जखमी झाला आहे. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या गृहजिल्ह्यात मानव-वन्यजीव तीव्र होत असून वाघाचा मृत्यूचे प्रमाण देखील वाढले आहे. त्यामुळे वनमंत्री मुनगंटीवारांनी यावर कृती आराखडा तयार करून तोडगा काढावा अशी मागणी होवू लागली आहे.





कॉरिडॉरच्या भागात वाढल्या घटना : प्रा. चोपणे - ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेला भाग येथे आता वाघांचे वास्तव्य वाढले आहे तसेच वाघाला एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलामध्ये जाण्यासाठी जे जंगलाचा भाग असतो त्याला कॉरिडॉर असे म्हटले जाते. ताडोबापासून हा कॉरिडॉरचा पट्टा मूल मार्गे ब्रह्मपुरी पर्यंत जातो. याच मार्गाने वाघ देखील मार्गक्रमण करत असतात या परिसरामध्ये दाट लोकवस्ती असल्याने आणि आजूबाजूचा परिसर जंगलाने घेतला असल्यामुळे येथे चराईसाठी किंवा इतर कारणासाठी मानव जंगलात जात असल्याचे समोर येते यादरम्यान वाघ आणि मानव या हल्ल्यात कोणाचातरी मृत्यू होतो पूर्वी उन्हाळ्यामध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने वन्यजीव हे वस्तीकडे यायचे आणि यात हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात वाढ व्हायची मात्र आता वाघांची संख्या वाढल्यामुळे पहिल्यांदाच पावसाळ्यात मानव वन्यजीव संघर्ष शिगेला पोहोचला असल्याचे दिसून येत आहे असे मत बोलण्याची अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी व्यक्त केले.