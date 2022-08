चंद्रपूर : बांबूपासून राख्या तयार करणाऱ्या ( Chandrapur Rakhis from Bamboo ) मीनाक्षी वाळके यांच्या राख्यांची संपूर्ण जगाला भुरळ ( rich demand for meenakshi walkes rakhis in world ) पडली आहे. यावर्षी जगभरातून या राख्यांची इतकी मागणी वाढली की, सुमारे पाच हजार राख्यांचे ऑर्डर रद्द करावे लागले ( five thousand rakhis order gets canceled ) असे मीनाक्षी वाळके ( Meenakshi walke from chandrapur ) यांनी सांगितले. मागील वर्षी पेक्षा दुप्पट मागणी यावेळी वाढली. अडीच महिन्यात तब्बल दहा हजार राख्या ( Rakhi 2022 ) तयार करण्याचे आव्हान मीनाक्षी वाळके ( Meenakshi walke rakhis ) यांच्यासमोर होते. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वित्झर्लंड, कॅनडा, सिंगापूर, इंग्लंडमधूनही मागणी ( Meenakshi Walkes rakhis demand from abroad ) होती. विशेष म्हणजे प्रजापिता ब्रम्हाकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय माउंट अबू येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय संमेलनात मीनाक्षी यांच्या राख्या बांधल्या जाणार आहेत.

मिनाक्षी वाळके यांनी तयार केलेल्या राख्या

राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ह्यांनी मीनाक्षी ह्यांच्याकडून तयार केलेल्या विशेष राख्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना पाठवल्या. देशाचे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ह्यांनी मीनाक्षी यांना पुरस्कृत केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार हे नुकतेच चंद्रपूरच्या दौऱ्यावर होते. त्यांच्या हस्ते मीनाक्षी वाळके यांना सन्मानित करण्यात आले.

मिनाक्षी वाळके सहकाऱ्यांसोबत राख्या तयार करताना

मीनाक्षी यांनी अभिसार इनोव्हेटीव्ह नावाचे फेसबुक पेज तयार केले. यात ज्यांना ह्या कलेची जाण आहे अशा देशभरातील अनेक व्यक्तींना जोडण्यात आले. त्यावर बांबूपासून तयार केलेल्या वस्तूंचे फोटो टाकायला सुरुवात केली. लोकांना ह्या वस्तू आवडायला लागल्या आणि ते यावर खरेदीसाठी मागणी करू लागले. विशेषतः मिनाक्षी यांना राख्या खरेदीसाठी अनेक ऑर्डर मिळू लागले. मीनाक्षी यांच्या मेहनतीचे चीज होऊ लागले.



दिल्लीतील कार्यक्रम ठरला मैलाचा दगड- ह्याच सोशल मीडियाच्या प्रसारावरून वीरेंद्र रावत ह्यांचा संपर्क आला. दिल्ली येथे 2019 मध्ये 'मिस क्लायमेट' नावाची सौंदर्य स्पर्धा घेण्यात येणार होती. पर्यावरणपूरक अशी ही थीम असल्याने रावत ह्यांनी विजेत्यांना देण्यात येणारा क्राऊन बांबूपासून तयार करता येईल काय, अशी विचारणा मीनाक्षी यांना केली. यापूर्वी असे काहीच केले नव्हते मात्र त्यांनी याला एक आव्हान म्हणून घेत तयार करण्यास होकार दिला. त्यांनी दोनचार प्रकारचे क्राऊन तयार केले त्यातील एकाचे डिझाईन रावत यांना आवडले आणि त्यांनी ह्यावर शिक्कामोर्तब केला. मात्र अवघ्या सात दिवसांत 16 क्राऊन तयार करण्याचे आव्हान होते. मात्र अविरत मेहनत करून हे लक्ष्य मीनाक्षी यांनी सध्या केले. मीनाक्षी ह्यांच्या हस्तकलेने प्रभावित होऊन त्यांना या कार्यक्रमाचे आमंत्रण देण्यात आले आणि त्यांना सन्मानित देखील करण्यात आले. हा अनुभव मूठभर मांस वाढविणारा होता, असे मीनाक्षी वाळके सांगतात.





विदेशातून मागणीला सुरुवात- सोशल मीडियाला देशाचे काहीही बंधन नाही. मीनाक्षी यांचे काम अनेक देशातील अनिवासी भारतीयांपर्यंत पोचले. स्वीडनवरून त्यांना 80 कीचैन तयार करण्याची ओर्डर मिळाली. लंडनमध्ये 'ग्लोबल बाप्पा' नावाचे स्टोअर मीनाक्षी खोडके ह्या चालवतात. त्यांनी बांबूपासून तयार करण्यात येणाऱ्या 100 राख्यांची ऑर्डर दिली. रक्षाबंधनाच्या सणात ह्या राख्या हातोहात विकल्या गेल्या. त्यानंतर पुन्हा 600 राख्या मागविण्यात आल्या, त्याही हातोहात खपल्या. मग आणखी 600 राख्यांची ऑर्डर देण्यात आली. अशापध्दतीने तब्बल 1300 राख्या एकाचवेळी विकल्या गेल्या. ह्या राख्या संपूर्ण युरोपमध्ये अनेक देशांत गेल्या. मुंबई येथील श्रीलता मेनन नावाच्या महिला तर मीनाक्षी ह्यांच्या कलेच्या चाहत्या आहेत. रक्षाबंधनाच्या वेळी दरवर्षी किमान चार ते पाच हजार राख्या त्या मागवून घेतात. आता मीनाक्षी ह्यांची ओळख आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोचली आहे. अनेक प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्या कलेची दखल घेतली आहे ज्यामुळे त्यांची ख्याती जगभरात पोचण्यास मदत मिळाली आहे.







बांबूपासून क्यूआर कोड निर्मितीची गोष्ट- शहरातील समर्थ बुक डेपोचे मालक निखिल तांबेकर हे मुकेश वाळके यांचे मित्र तसेच चोखंदळ ग्राहक. कुठली वस्तू कशी बनली त्यात आणखी काय करता येऊ शकते ह्यावर नेहमीच ते मोकळेपणाने व्यक्त होत असतात. एकेदिवशी मुकेश बांबूच्या वस्तू घेऊन बुक डेपोत गेले असता त्यांनी सहजच सध्या चलनात असलेले प्लास्टिकच्या क्यूआर कोडच्या पाटीकडे बोट दाखवून म्हटले की यात काही बांबूचा प्रयोग होऊ शकेल का बघा. ही गोष्ट मुकेश यांनी मिनाक्षीला सांगितली. त्यांच्या मनात विचार आला की बांबूच्या पाटीवर जर प्लास्टिकच्या थर लावलेला क्यूआर कोड लावला तर हे शक्य आहे. मात्र त्याला खऱ्या अर्थानं बांबूचा क्यूआर कोड म्हणता येणार नाही. अनेक दिवस विचार आणि प्रयोग सुरू होता मात्र त्यात यश मिळाले नाही. बांबूच्या वस्तूवर एखाद्याचे नाव कोरायचे असेल तर लेजर टेक्नॉलॉजीचा उपयोग होतो, मग तसाच प्रयोग बांबूच्या पाटीवर त्यांनी प्रयोग करून बघितला. त्यांनी मोबाईल स्कॅन केला आणि आश्चर्य म्हणजे एका क्षणात तो स्कॅन झाला. अशा पद्धतीने बांबूच्या पाटीवर क्यूआर कोड साकारण्याचा देशातील पहिला प्रयोग यशस्वी झाला. आता या क्यूआर कोडची मोठी मागणी मीनाक्षी यांच्याकडे येत आहे.

