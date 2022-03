चंद्रपूर - चंद्रपुरच्या एसबीआय बँकेत तब्बल 14 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे ( Chandrapur SBI Scam ) नुकतेच समोर आले. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या 12 आरोपींना जिल्हा सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर ( 12 accused bail in Chandrapur scam ) केला आहे. तर तीन अधिकाऱ्यांच्या जामिनावर उद्या सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात पाच एसबीआयचे अधिकारी फरार ( 5 officers abscond in Chandrapur SBI scam ) असल्याची माहिती आहे.





बिल्डर, एजंट आणि भारतीय स्टेट बॅंकेचे अधिकारी यांनी संगनमताने तब्बल ४४ जणांना मुल्यांकनापेक्षा अधिकचे कर्ज ( loan more than valuation ) मिळवून दिले. यात एसबीआयची १४ कोटी २६ लाख रुपयांनी फसवणुक केल्याचा प्रकार चंद्रपुरात (14 crore scam in Chandrapur ) घडला. यात एकूण १५ जणांना अटक करण्यात आली. अटकेतील १२ कर्जदारांना न्यायालयाने जामीन दिला. तीन बॅंक अधिकारी आणि अधिकाऱ्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. दरम्यान अटकेच्या भितीने एसबीआयचे पाच अधिकारी फरार आहे. दुसरीकडे या घोटाळ्यात आणखी काही जणांची नावे समोर येणार असून बॅंकेच्या फसवणुकीचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.

४४ कर्जदारांनी दाखल केले बोगस कागदपत्रे

बँकेच्या मुंबईचे दोन आणि नागपूर शाखेतील एका अधिकाऱ्याच्या अटकेसाठी मंगळवारला एक पथक रवाना झाले. मात्र, त्यांच्या हाती अद्याप फरार अधिकारी लागले नाही. याप्रकरणात शहरातील नामांकित डीएसके ग्रीन, सिनर्जी व देऊळ या बिल्डरांची नावे समोर येत आहेत. चंद्रपूर स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्य शाखेचे क्षेत्रीय प्रबंधक संजोग अरुणकुमार भागवतकर यांच्याकडे ४४ कर्जदारांनी गृहकर्ज घेण्यासाठी बनावट प्राप्तिकर विभागाचे विवरणपत्र तयार करून एजंटमार्फत अर्ज सादर केले. या प्रकरणाची नियमानुसार पडताळणी न झाल्याने मूल्याकंनापेक्षा अधिकच्या कर्ज रकमेचे वाटप झाले. यात मजूर व छोट्या मोठ्या व्यवसायिकांना गृहकर्ज वितरित केले.

तिघांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

१० लाखांची क्षमता असताना त्यांना ४० लाखांचे कर्ज वितरित केले गेले. कर्ज वाटपानंतरच्या तपासणीमध्ये बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बँकेची एकूण १४ कोटी २६ लाख ६१ हजार ७०० रुपयांची फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तक्रार देण्यात आली. पोलिसांनी बँकेचे चंद्रपुरातील बापट नगर शाखेचे एटीएम व्यवस्थापक पंकजसिंग किशोरसिंग सोळंकी, कवठाळा बँकेचे व्यवस्थापक विनोद केशवराव लाटेलवार, मुख्य क्रेडीट व्यवस्थापक देविदास श्रीनिवासराव कुळकर्णी, अकोला या अधिकाऱ्यांसह, एजंट व कर्जधारकांना अटक करण्यात आली आहे. या तिघांची आज न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली.

या कर्जदारांना जामीन मंजूर

स्टेट बँकेच्या नागपूर मुख्य शाखेतील व्यवस्थापक उज्ज्वल शेळके फरार आहेत. दरम्यान कर्जदार श्वेता महेश रामटेके (वय ४२, रा.बाबूपेठ, व्यवसाय मजुरी), वंदना विजयकुमार बोरकर, (वय ४० रा.नगिनाबाग, व्यवसाय मजुरी), योजना शरद तिरणकर (वय ४२), डिएसके ग्रीन डुप्लेक्स, म्हाडा कॉलनी, शालिनी मनीष रामटेके (वय ४५ रा. भद्रावती), मनीषा विशाल बोरकर(वय ४० भद्रावती), वृंदा कवडू आत्राम (वय ४९ रा. डीएसके कॉलनी, बोर्डा, ), राहुल विनय रॉय (वय ३६ रा. माजरी), गजानन दिवाकर बंडावार (वय ३९ रा. धाबा), राकेशकुमार रामकिरण सिंग (वय ४२ सास्ती ), गणेश देवराव नैतमा (वय ३६ रा. कोसारा), गीता गंगादिन जागेट ( वय ५३ रा.घुग्घुस) यांना न्यायालयाने जामीन मंजुर केला.

सुप्रीम ठाकूर अद्याप फरार-

प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. डीएसके या बिल्डर्सच्या एकाच सदनिकेत एक प्लॅट २९ तर दुसरा ५१ लाखांचा दाखविण्यात आला आहे. यातील मास्टरमाइंड सुप्रीम ठाकूर अद्याप पोलिसांच्या हाती लागला नाही. डीएसकेच्या कपिल वैरागडे याला पोलिसांनी जबाबासाठी बोलविले होते. मात्र, त्याला अटक केली नाही, असे कर्जदारांचे म्हणणे आहे. आमच्याकडून बिल्डर्सनी कागदपत्र घेतली. कर्ज किती मंजुर झाले सांगितले नाही. फक्त बॅंकेत बोलावून स्वाक्षऱ्या घेतल्या, असे कर्जदारांचे म्हणणे आहे.