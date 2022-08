चंद्रपूर : दारुचे व्यसन जडलेल्या मुलाने वडिलाला मारहाण ( father beaten by son in Pobhurna ) करीत गंभीर जखमी केले. त्यानंतर पुन्हा झालेल्या भांडणात वडिलाने मुलाला ठार ( Father killed Son In Pobhurna ) केले. समीर कन्नाके (वय 20) असे हत्या झालेल्या मुलाचे नाव आहे. आरोपीला पोलिसांनी अटक ( chanrapur crime news ) केली आहे.





घरगुती वादातून मुलाची हत्या - पोंभुर्णा तालुक्यातील मोहाडा (रै) येथील बंडु शिवराम कन्नाके यांचे आपल्या मुलाशी अधूनमधून भांडण व्हायचे. दीड महिन्यांपूर्वी समीरने वडीलाला बेदम मारहाण केली होती. यात वडील गंभीर जखमी झाले होते. गंभीर दुखापतीमुळे वडिलाला नागपूर येथे वैद्यकीय उपचारासाठी हलविण्यात आले होते. उपचार घेऊन वडील गावी परतले होते. परत वाद नको म्हणून वडील तीन दिवसांपासून पत्नी व मुलीसह शेतातील झोपडीत राहत होते.

भांडणाचे रुपांतर हाणामारीत- समीरने गुरूवारचा रात्री नऊ वाजता शेत गाठून तुम्ही शेतात राहत असल्याने लोकं माझ्यावर बोट ठेवत आहेत, यावरून वाद घातला. भांडणाचे रुपांतर हाणामारीत झाले. यातच रागाचा भरात वडिलाने काठीने समीरचा डोक्यावर आणि छातीवर वार केला. यात समीरचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी मल्लिकार्जुन इंगळे व पोभुर्णा पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार धर्मेंद्र जोशी घटनास्थळी दाखल झाले. घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे.

हेही वाचा - RBI hikes repo rate: रिझर्व बँकेने रेपो दर 50 बेस पॉईंटने वाढवला, कर्जे महागणार