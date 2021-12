बुलडाणा - दुबईवरून बुलडाण्यात परतलेल्या त्या ६५ वर्षीय गृहस्थाची ओमायक्रॉन चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह ( Omicron Test Report Positive ) आला आहे. संबंधीत रुग्णाची प्रकृती स्थिर असून त्यांना कुठलीही लक्षणे नसली तरी एकूण १४ दिवस निरीक्षणात ठेवण्यात येणार नाही. दिलासादायक बाब म्हणजे संबंधीत व्यक्तीच्या संपर्कातील सर्व व्यक्ती कोरोना निगेटिव्ह ( All Persons in Contact are Corona Negative ) आहेत. मागील ९ डिसेंबर रोजी दुबईवरून आलेले हे गृहस्थ कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते. त्यानंतर त्यांचा स्वॅब नमुना पुणे येथे ओमायक्रॉन चाचणीसाठी ( Omicron Test at Pune ) पाठविण्यात आला होता. चार दिवसानंतर हा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तो ओमायक्रोन पॉझिटीव्ह आला आहे.





ओमायक्रॉनग्रस्त व्यक्ती ठणठणीत असून १४ दिवसांच्या प्रोटोकॉलनंतर त्यांना सुट्टी देण्यात येणार आहे. मात्र ओमायक्रॉनचा बुलडाणा जिल्ह्यात शिरकाव झाल्याचे स्पष्ट आहे. विदर्भातील दुसरा रुग्ण बुलडाण्यात आढळला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा रुग्ण दुबईवरून आलेला होता. आता रुग्णाची प्रकृती स्थिर असल्याचे वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिली आहे.

नागपूरमध्ये आढळला होता पहिला रुग्ण

नागपुरमध्ये ओमायक्रॉनच्या पहिल्या रुग्णाची नोंद (First Patient Of Omicron Found In Nagpur) झाली होती. या वृत्ताला नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी (Municipal Commissioner Radhakrishnan B)यांनी दुजोरा दिला होता. रुग्णाची जिनोम सिक्वेन्सिंग चाचणी (Genome Sequencing Test) पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांना उपचारासाठी एम्स रुग्णालयात (AIIMS Hospital Nagpur) दाखल करण्यात आले आहे. ओमायक्रॉन बाधित रुग्ण पुरुष असून, ते नुकतेच आफ्रिका देशाचा दौरा (Africa Tour) करून नागपूरला परतला होता. ओमायक्रॉन पॉझिटिव्ह आढळलेल्या 40 वर्षीय रुग्णाची नागपुरात परतल्यानंतर कोरोना चाचणी करण्यात आली. त्यानंतर काही सॅम्पल्सची जिनोम सिक्वेन्सिंग चाचणीही करण्यात आली होती. चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर रुग्णाला ओमायक्रॉन विषाणूंचे संक्रमण झाल्याचे स्पष्ट झाले होते.

