भंडारा : नागपूर येथील दोन किरकोळ व्यापाऱ्यांचा भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द धरणाच्या उजव्या कालव्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना आज दुपारी उघडकीस आली Two Died After Drowning आहे. गावागावातील बाजारात जाऊन कपडे विकणारे हे दोन युवक पवनी-नागपूर रोडवरील बस स्टँड जवळून वाहणाऱ्या गोसिखुर्द धरणाच्या उजव्या कालव्यात दुपारी एक वाजताचे दरम्यान अंघोळीसाठी कालव्यात उतरल्यावर पाण्याचा आंदाज न आल्याने त्यांचा बुडून मृत्यू right canal of Gose dam in Bhandara district झाला. सायंकाळपर्यंत यापैकी एकाच मृतदेह काढण्यात आला असून दुसऱ्याचा शोध सुरू आहे. निम्मू खान (22), अमीन शहा (36) हल्ली मुक्काम नागपूर असे मृत झालेल्या दोघांची नावे आहेत.





मूळचे मध्यप्रदेश येथील रहिवासी : दोन्ही मृतक मूळचे मध्यप्रदेश राज्यातील ग्वालीयर येथील रहिवासी आहेत. व्यवसायनिम्मित सध्या भांडेवाडी, अब्बू मियाँ नगर नागपूर येथे वास्तव्यास आहेत. चारचाकीमध्ये कपडे ठेवून गावागावातील बाजारात कपडे विकायचा व्यवसाय हे दोघेही करत होते.





कालव्यात आंघोळी साठी उतरले आणि झाला घात : आज सकाळी नागपूरवरून चारचाकी घेवून हे दोघेही त्यांचा दोन मित्रांसह पवनी येथे पोहोचले. दिवसभराच्या उन्हामुळे त्रस्त या दोघांनाही गोसे धरणाच्या उजव्या कालव्यातील पाणी बघितल्यानंतर आंघोळीचा मोह आवरता आला नाही. गोसिखुर्द धरणाच्या उजव्या कालव्या लगत गाडी थांबवून गाडीतील दोघांनी कालव्यात उतरून आंघोळ करण्याचा बेत आखला व आंघोळीसाठी कालव्यात असलेल्या पायऱ्यावर बसले. मात्र आंघोळ करत असताना निम्मू खान हा अगदी शेवटच्या पायरीवर जाऊन आंघोळ करण्याचा प्रयत्न करत असताना पाण्याच्या वेगाने कालव्यात वाहू लागला. सोबत आंघोळीसाठी उतरलेल्या अमीन शहा याने निम्मू खान याला वाचवण्यासाठी कालव्यात उडी घेतली. परंतु कालव्यात खूप जास्त पाणी असल्याने निम्मू खानला व स्वतःला वाचवू शकला नाही. यावेळी कालव्याच्या लगत असलेल्या अन्य साथीदारांनी येणाऱ्या जाणाऱ्याच्या मदतीने दोघांनाही वाचविण्यासाठी रोडच्या कामावर असलेल्या लोखंडी रॉड कालव्यात टाकून त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते अयशस्वी राहिले.

घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी येऊन सर्व प्रथम गोसे धरणाचे उघडे असलेले दार बंद करून कालव्यातील पाणी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले. मात्र दरवाजे बंद होऊनही कालव्याचे पाणी कमी होण्यास वेळ लागत असल्याने दोघांपैकी एकाचा मृतदेह पोलिसांच्या हाती लागला. तर दुसऱ्याचा शोध सुरू होता. घटनास्थळी पोलीस निरीक्षक दिलीप गढरी, पोलीस उपनिरीक्षक सुमित्रा साखरकर व इतर कर्मचारी उपस्थित होते. Two died after drowning in the right canal of Gose dam in Bhandara district

हेही वाचा : Accident in Korea Ramdaha Falls धबधब्याचे पाणी अचानक वाढले, छत्तीसगडमध्ये ६ जणांचा बुडून मृत्यू