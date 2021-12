भंडारा - जिल्ह्यात 21 तारखेला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदानासाठी ( Local Body Elections ) आज ( सोमवारी ) मतदान पथके ( Polling Squads ) रवाना झाले आहेत. जिल्हा परिषद, 7 पंचायत समिती आणि 3 नगरपंचायतीच्या ( Zilla Parishad, 7 Panchayat Samiti and 3 Nagar Panchayat ) पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका उद्या (मंगळवारी) होणार आहेत. 1,322 मतदान केंद्रासाठी 5,951 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ( Appointment of 5,951 Officers and Staff ) करण्यात आलेली आहे. तसेच अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्तही लावण्यात आला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मतदान केंद्रावर नेण्यासाठी खासगी शाळेतील बसेस आणि खासगी वाहनांचा उपयोग करण्यात आलेला आहे.

मतदान पथके रवाना झाल्याचा आढावा

पोलीस मैदानावर झाले मतपेट्यांचे वाटप

21 तारखेला होणाऱ्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानासाठी भंडारा जिल्हा पोलीस कार्यालयाच्या पटांगणावर 20 तारखेला सकाळी सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि पोलीस विभागातील कर्मचारी जमले होते. मतदान केंद्रानुसार वेगवेगळे कक्ष निर्माण करून केंद्रावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मतपेट्या आणि मतदान साहित्य देण्यात आले. या मत पेट्यांची, मतदान साहित्यांचे व्यवस्थित तपासणी करून हे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी मतदान केंद्रासाठी निघाले आहेत. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी 1, 332 मतदान केंद्राची निर्मिती केली असून या मतदानावर 131 क्षेत्रीय अधिकारी, 1,455 मतदान केंद्राध्यक्ष आणि 4,365 मतदान अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.

पोलीस विभाग सज्ज

या 1,322 मतदान केंद्रांवर कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी पोलीस अधीक्षक, अप्पर पोलीस अधीक्षक यांच्या नेतृत्वात 8 डीवायएसपी, 23 पोलीस निरीक्षक, 147 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक, 1,455 पोलीस कर्मचारी, 700 होमगार्ड तसेच एसआरपीएफचे तीन प्लाटून नेमले गेले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या 39 आणि पंचायत समितीच्या 79 जागेसाठी निवडणूक

उद्या होऊ घातलेल्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या 52 जागा पैकी 39 जागांवर निवडणुका होणार आहेत. यासाठी 245 उमेदवार रिंगणात आहेत. यामध्ये तुमसर विभागातून 7, मोहाडी विभागातून 4, साकोली विभागात 6, लाखणी विभागात 2, भंडारा विभागात 9, पवनी विभागात 5 आणि लाखांदूर विभागात 6 ठिकाणी निवडणुका होणार आहेत. तर पंचायत समितीच्या 104 जागांपैकी 79 जागांवर उद्या पहिल्या टप्प्यातील निवडणूक होणार असून 417 उमेदवार रिंगणात आहेत. तसेच लाखणी नगरपंचायत 63, लाखांदूर नगर पंचायत 47 उमेदवार व मोहाडी नगरपंचायतमध्ये 58 उमेदवार आपले भाग्य आजमावत आहेत. उद्या या निवडणुकीत 7 लाख 98 हजार 795 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. सध्या राज्य परिवहन महामंडळाचा संप सुरू असल्याने मतदान केंद्रांवर मतदान साहित्यासह नेण्यासाठी खासगी शाळेतील बसेस आणि खासगी वाहनांचा वापर करण्यात आले आहे. उद्या होणार्‍या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासकीय सुट्टी जाहीर केली आहे.

