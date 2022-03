बीड - केज तालुक्यातील विडा येथे मागील 90 वर्षापासून जावयाला गाढवावर ( Procession of Son In Law In Beed ) बसवून मिरवण्याची परंपरा आहे. परंतु मागील दोन वर्षांपासून ही परंपरा कोरोनामुळे बंद ठेवण्यात आली होती. कोरोनामुळे सामाजिक धार्मिक राजकीय जवळपास सर्वच कार्यक्रम रद्द करण्यात आले होते, त्यात विड्याची प्रसिद्ध असणारी होळीच्या दिवशी जावयाला गाढवावरून मिरवण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्षात परिसरातील जावई व घरजावई यांना सुटकेचा श्वास घेतला होता, परंतु कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर पुन्हा सर्वच कार्यक्रम सुरू ( Son In Law Procession Start In Beed ) झाले आहेत, त्यात पुन्हा जावई पसार होण्यास सुरुवात झाली आहे.

90 वर्षाची आहे परंपरा -

येणाऱ्या 18 मार्च रोजी शुक्रवारी हा कार्यक्रम सकाळी 11 वाजता होणार आहे. जावई होळीच्या दोन दिवस अगोदर शोधून आणून त्याला अज्ञात ठिकाणी ठेऊन होळीच्या दिवशीपर्यंत विशेष लोकांच्या निगराणी खाली ठेवण्यात येते. ही परंपरा 90 वर्षपासून सुरू आहे. तत्कालीन ठाकूर आनंदराव देशमुख यांच्या जावयाला थट्टा मस्करीने होळीच्या दिवशी गाढवावर बसवून ही मिरवणूक गावभर काढण्यात आली होती. तेव्हापासून ही परंपरा अखंडपणे चालू आहे. होळीच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता ग्रामपंचायतपासून गाढवाच्या गळ्यात चप्पल व बुटाचा हार घालून ढोल ताश्याच्या गजरात ही मिरवणूक गावभर रंगाची उधळण करत मिरवली जाते. शेवटी ही मिरवणूक गावातील हनुमान मंदिराच्या पारावर येऊन विसर्जित होते. जावयाला मनपसंत कपड्याचा आहेर व सासऱ्याकडून सोन्याची आंगठी घालून सरपंचच्या हस्ते आहेर देण्यात येऊन सन्मान केला जातो.

जावयाबरोबर गाढवं शोधण्याचही आवाहन

पूर्वीच्या काळी दळणवळण साधन नसल्याने गाढवावरून सामान किंवा शेत कामासाठी गाढवाचा वापर केला जात होता. परंतु कालांतराने मोटार वाहन येऊ लागले आणि गाढवाची संख्या कमी होत आहे. तसेच आता परिस्थितीतसुद्धा बदलली आहे. त्यामुळे आता जावायासोबतच गाढवं शोधण्याचेही आवाहन आहे.

