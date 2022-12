बीड : राष्ट्रीय महामार्ग धुळे सोलापूर या ठिकाणी असलेल्या एचआयव्हीग्रस्त इनफ्रंट इंडिया येथील दानपेटी शेजारी एक नकोशी सापडल्याचा प्रकार रात्री समोर आला (Little Girl Child Found) आहे. इनफ्रंट इंडियाचे संचालक दत्ता बारगजे व संध्या बारगजे मतदान करून इन्फंट इंडियावर परत आल्यानंतर ही घटना समोर आली. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ पोलीस प्रशासनावरच जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांशी संपर्क साधला व जिल्हा रुग्णालयातील बालरोग तज्ञ डॉ. हनुमंत पारेख यांनी या बाळाच्या आरोग्याची तपासणी केली (in front india organization in beed) आहे.





घटनेने एकच खळबळ : बीड शहरापासून जवळच असलेल्या पाली येथील एचआयव्ही ग्रस्तासाठी बारगजे कुटुंबीयांनी इन्फंट इंडियाची स्थापना केलेली आहे. रविवारी बीड जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीसाठी मतदान होते. त्यामुळे बारगजे कुटुंबीय मतदानासाठी गावाकडे गेले होते. सायंकाळी सहाच्या सुमारास ते इनफ्रंट इंडियाला परतल्यानंतर रस्त्यावर त्यांनी एक दानपेटी ठेवलेली आहे. त्या दानपेटी शेजारी यांना ही चिमुकली मुलगी आढळून आली. दरम्यान या घटनेने एकच खळबळ उडाली असून दत्ता बारगजे यांनी पोलीस प्रशासन व जिल्हा रुग्णालयाशी संपर्क करून जिल्हा रुग्णालयाचे बालरोग तज्ञ डॉ. पारखे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन मुलीची तपासणी केली. सध्या तिची प्रकृती चांगली असल्याची सांगितले आहे, थोड्याच वेळात पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले (little girl child found near donation box) आहेत.







दुर्दैवी घटना : एचआयव्हीग्रस्तांचे काटेरी जीवन सुखकर करण्यासाठी आम्ही इनफ्रंट इंडियाची स्थापना केली (girl child found in Beed) आहे. आज अनेक वंचितांना आम्ही हक्काचे घर दिले. मात्र आज्या नकोश मुळे माझा जीव खूप हळहळला. बीड जिल्ह्यात सातत्याने अशा दुर्दैवी घटना घडत आहेत. आम्ही इनफ्रंट इंडियाच्या खाली रस्त्यावर एक दानपेटी ठेवलेली आहे. त्यात अनेक जण नगदी रोकड धान्य कपडे ठेवतात. आज एक नकोशी ठेवली आहे. सायंकाळच्या सुमारास आम्हाला तेथे कपड्यात गुंडाळलेल्या अवस्थेत ही नकोशी आढळून आली. ही घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे, असे मत इंडियाचे संचालक दत्ता बारगजे यांनी व्यक्त केले (donation box Of in front india organization) आहे.