बीड : घटनेची माहिती मिळताच गेवराई पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. (Beed Crime) मात्र याबाबत गेवराई पोलीस विचारले असता अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आला नसल्याची माहिती मिळाली. (father stabbed son with sharp weapon) बीड जिल्ह्यात अनेक अन्याय अत्याचाराच्या घटना आपण पाहिल्या आहेत. (Latest news from Beed) मात्र ही घटना फारच वेगळी आहे. (injured admitted for treatment)

ही तर धक्कादायक घटना : वडील आणि मुलांमध्ये झालेल्या वादाचे रूपांतर चक्क खुनाच्या घटनेत झाले आहे. कारण चक्क बापानेच आपल्या मुलावर कोयता उचलल्याने ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे. जन्मदात्या बापाने असे कृत्य करणे किती योग्य आहे, अशी चर्चा सर्व सामान्य नागरिकांतून केली जात आहे.