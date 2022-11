औरंगाबाद : नेपाळ (Nepal) येथे होणाऱ्या सातव्या आंतरराष्ट्रीय मास्टर्स जलतरण (In 7th International Masters Swimming) व ॲथलेटिक्स स्पर्धेत (Athletics Championships) औरंगाबादच्या राजेश भोसले (Swimmer Rajesh Bhosale) यांनी देशासाठी तीन पदकांची कमाई (won two gold and one bronze medal for country) केली आहे. यात दोन सुवर्ण आणि एका कांस्य पदकाचा समावेश आहे. त्यांच्या कामगिरीबद्दल सर्वत्र त्यांचे कौतुक केले जात आहे. याधी सलग चोवीस तास पोहण्याचा विक्रम त्यांनी केला होता.

प्रतिक्रिया देतांना जलतरणपटू राजेश भोसले





तीन पदकांची कमाई : नेपाळ येथे झालेल्या सातव्या आंतरराष्ट्रीय मास्टर स्पर्धेत राजेश भोसले यांनी चमकदार कामगिरी केली. यात तीन पदक त्यांनी जिंकली आहेत. ही स्पर्धा 50 ते 55 वयोगटातील खेळाडूंसाठी घेण्यात झाली होती. त्यात राजेश भोसले यांनी देशाचे प्रतिनिधित्व करत 800 मीटर फ्रीस्टाइल आणि 1500 मीटर फ्रीस्टाइल प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. नेपाळ आणि कतारच्या जलतरणपटूंचा त्यांनी मागे टाकत यश संपादन केले. तर ॲथलेटिक्स मधे थाळीफेक प्रकारात कांस्यपदक प्राप्त झाले. देशासाठी त्यांनी तीन पदक जिंकत देशाची मान उंचावली आहे.

सराव आला कामाला : स्पर्धा सुरू होण्याआधी त्याठिकाणी प्रचंड पाऊस झाला. त्यामुळे वातावरणात मोठा बदल झाला. गारठा वाढल्याने पोहण्यास अडचणी आल्या. मात्र रोज होणारा सराव कामाला आला. जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक असलेले राजेश भोसले एमजीएम तलातरण तलावावर रोज सराव करतात. एमजीएम संस्थेने त्यांना सरावासाठी विशेष सुट देण्यात आली आहे. सकाळी तीन तास आणि सायंकाळी पुन्हा सराव असा दिनक्रम त्यांचा असतो. गेल्या 35 वर्षांपासून त्यांच्या सातत्याने अनेक स्पर्धांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला. खुल्या आणि समुद्री प्रकारात त्यांनी आपलं कौशल्य दाखवलं.



पर्यावरणासाठी केला विक्रम : जलतरण प्रकारात आपले कौशल्य जपताना त्यांनी पर्यावरण जतनासाठी देखील आपला हातभार लावला आहे. पर्यावरण बचाव संदेश देण्यासाठी सलग 13 तास, 20 तास आणि 24 तास पोहण्याचा विक्रम त्यांनी केला आहे. तर पर्यावरण चांगले असेल तर, खेळाडू घडू शकतात. त्यामुळे आतापर्यंत एक लाख पिंपळाची झाडे लावले असल्याची माहिती जलतरणपटू राजेश भोसले यांनी दिली.