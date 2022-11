औरंगाबाद : मराठवाडा आता रेल्वे बोगी तयार करणारा भाग ठरणार ( Railway bogies to be made in Marathwada ) आहे. लातूर येथे एक प्रकल्प सुरू असताना आता सीमेन्स लिमिटेडने रेल्वे बोगी उत्पादनासाठी औरंगाबाद येथे उत्पादन प्रकल्प उभारला ( Siemens Limited to manufacture railway bogies ) आहे. आगामी काळात 200 हून अधिक रेल्वे बोगींचा पुरवठा करेल. असा विश्वास व्यवस्थापकांनी व्यक्त केला आहे.

बोगीच्या वाढत्या मागणीकडे लक्ष : "सीमेन्स लिमिटेडसाठी हा महत्त्वाचा टप्पा जाहीर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. औरंगाबाद कारखाना केवळ भारतातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर बोगीच्या वाढत्या मागणीकडे लक्ष देईल. या अत्यंत धोरणात्मक उपक्रमासाठी सीमेन्सने भारताला पसंतीचे ठिकाण म्हणून निवडले आहे. उर्वरित जगासाठी मेक इन इंडियाचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. अस मत सीमेन्स लिमिटेडचे ​​व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील माथूर यांनी व्यक्त केलं.

कंपनीतर्फे सांगण्यात आले : कारखान्यात देशांतर्गत आणि जागतिक रोलिंग स्टॉक आवश्यकता पूर्ण करण्यास सक्षम असलेली अत्यंत लवचिक उत्पादन लाइन आहे. हे प्रवासी, कोच, लोकोमोटिव्ह, इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट्स, ट्राम आणि मेट्रोसाठी उच्च-कार्यक्षमता बोगी तयार करते. सीमेन्स लिमिटेडचा मोबिलिटी व्यवसाय त्याच्या रोलिंग स्टॉक, रेल्वे ऑटोमेशन आणि इलेक्ट्रिफिकेशन, टर्नकी सिस्टीम तसेच संबंधित सेवा या मुख्य क्षेत्रांमध्ये त्याच्या पोर्टफोलिओमध्ये सतत नवनवीन करत आहे. डिजिटलायझेशनसह, ते मोबिलिटी ऑपरेटरना पायाभूत सुविधा बुद्धिमान बनविण्यास, संपूर्ण जीवनचक्रात मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी, प्रवाशांचा अनुभव वाढवण्यासाठी आणि उपलब्धतेची हमी देण्यास सक्षम करत आहे. अस कंपनीतर्फे सांगण्यात आले.