औरंगाबाद - गंगापूर तालुक्यातील तुर्काबाद खराडी येथील शेतकऱ्यांना आठ महिन्यांपासून प्रतीक्षा करूनही पीक कर्ज ( Farmers Protest For Crop Loan In Aurangabad) मिळाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिकाऱ्यांना बँकेच्या ( Farmers Locked Up To Bank Officer ) आत कोंडून आपला रोष व्यक्त केला. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी हे पाऊल उचलले असून न्याय मिळाला नाही तर आमरण उपोषण करू असा इशारा ( Farmers Locked Up To Bank Officer For Crop Loan ) संतप्त शेतकऱ्यांनी दिला.

सात महिन्यांपासून प्रतीक्षा नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज ( Farmers Protest For Crop Loan In Aurangabad ) द्यावे अशा सूचना सरकार बँकांना देते. असे असताना नियमित कर्ज फेडून देखील नव्याने पीक कर्ज देण्यास बँक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप तुर्काबाद खराडी येथील शेतकऱ्यांनी केला. सतत चकरा मारूनही, समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी सकाळी बँकेत जाऊन थेट बँकेलाच ( Farmers Locked Up To Bank Officer ) टाळे ठोकले. इतकेच नाही तर कामावर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना काही काळ बँकेतच कोंडून ठेवले. जवळपास दीड तासांनी लावलेले कुलूप शेतकऱ्यांनी उघडले. यावेळी शेतकऱ्यांनी बँकेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत भरलेले पीक कर्ज लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली.

न्याय मिळत नसेल तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन ही परिस्थिती एकट्या गंगापूर तालुक्यातील नसून राज्यात अनेक ठिकाणी अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हा मुद्दा चर्चेला घेऊन न्याय मिळावा अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली. पीक कर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना पेरणीच्या वेळी अडचण निर्माण होते. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी या चक्रात अडकूनही अनेक शेतकरी आपले कर्ज नियमित फेडतात. असे असून देखील त्यांना जर न्याय मिळत नसेल तर यापेक्षाही तीव्र आंदोलन ( Farmers Locked Up To Bank Officer For Crop Loan ) उभारावे लागेल, असा इशारा देखील शेतकऱ्यांनी दिला. आंदोलन करूनही जर न्याय मिळत नसेल, तर आम्हाला आमरण उपोषण सुरू करावे लागेल, असा इशारा शिवसेनेचे विभाग प्रमुख बाळासाहेब शेळके यांनी दिला.

बँक अधिकाऱ्यांनी केले हात वर तब्बल दीड ते दोन तास शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर बँक अधिकाऱ्यांनी ( Bank Of Maharashtra Officer ) मात्र पुन्हा आश्वासन दिले. पुढील दोन ते तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या मागणीबाबत आढावा घेऊन लवकरात लवकर पीक कर्ज मंजूर करण्याबाबत हालचाली करू असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तर बँकेत असलेले अनेक प्रस्ताव ऑफिसला आहेत. सर्व प्रकरण मोठ्या शाखेत पाठवण्यात आले आहेत. मात्र मनुष्यबळ कमी असल्याने ही अडचण निर्माण होऊ शकते असे उत्तर तुर्काबाद खराडी येथील बँक अधिकारी राहुल डोंगरे यांनी दिले.