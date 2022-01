औरंगाबाद : कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यानंतर राज्यातील पर्यटन स्थळ (Tourist destination in the state ) सुरू करण्यात आली. त्यामुळे जगप्रसिद्ध अजिंठा वेरूळ लेणी ( The world famous Ajanta Ellora Caves ) पाहण्यासाठी पर्यटकांची पसंती दिली आहे. विदेशी पर्यटकांनी देखील हजेरी लावण्यास सुरुवात केली होती. जानेवारी पासून पर्यटन व्यवसाय उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे पर्यंत पर्यटन व्यावसायिकांचा व्यवसाय चांगला होतो. मात्र आता कोरोनाचा तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे पर्यटनस्थळ बंद करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक लोकांचा रोजगार जाईल. त्यामुळे 50% क्षमतेचा नियम लावून पर्यटनस्थळे सुरू ठेवावी, अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंग यांनी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ( Tourism Minister Aditya Thackeray ) यांच्याकडे केली आहे.



पर्यटन आधारित व्यवसाय आले अडचणीत -

पर्यटन स्थळ बंद झाली म्हणजे त्यावर आधारित पूरक व्यवसायांना मोठा फटका बसतो. हॉटेल, टॅक्सी, रिक्षा, पर्यटनस्थळी असणारे व्यवसाय रोजगार यांच्यावर मोठा परिणाम होतो. कोरोनामुळे मागील दोन वर्षात व्यवसाय अडचणीत सापडले आहेत. पर्यटन व्यावसायिकांचे अर्थचक्र सुरळीत राहावं आणि अडचणीत आणखी वाढ होऊ नये या करिता पर्यटनस्थळं सुरू ठेवणे गरजेचे आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात 25 हजारांहून अधिक व्यावसायिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणून पर्यटनस्थळे सुरू ठेवा अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिक जसवंत सिंग यांनी केली आहे.

