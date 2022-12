औरंगाबाद/भिवधानोरा : भिवधानोरा (ता. गंगापूर) येथील मातीमध्ये ( Bhividhanoras Sai Chavan will Shine on Cricket Field ) बागडणाऱ्या सई सुभाष चव्हाण या ९ वीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलीने ( Sai Chavan will Shine on Cricket Field ) पंधरा वर्षांखालील मुलींच्या स्पर्धेत महाराष्ट्राकडून खेळण्याचा मान मिळवला आहे. जिद्द व चिकाटी तसेच ( Selected For Under 15 Girls Maharashtra Team ) मेहनतीच्या जीवावर सईने हे यश संपादन केले असून, संपूर्ण पंचक्रोशीत तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

भिवधानोऱ्याची सई चव्हाण चमकणार क्रिकेटच्या मैदानावर

पुणे येथील वायुसेना विद्यालयामध्ये 9 वीच्या वर्गात सई शिकते सईचे मूळ गाव गंगापूर तालुक्यातील भिवधानोरा असून, वडिलांच्या नोकरीनिमित्ताने ती पुणे येथे राहत आहे. पुणे येथील वायुसेना विद्यालयामध्ये 9 वीच्या वर्गात शिकत असून, तिने आतापर्यंत मुलींच्या खुल्या गटातील तसेच 19 वर्षांखालील गटातील विविध स्पर्धांमध्ये राज्यस्तरावर आपल्या उत्तम कामगिरीचा ठसा उमटविला आहे. सध्या सई ग्यारी क्रिस्टन क्रिकेट इंडिया या ठिकाणी प्रशिक्षण घेत असून, सईचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.







वेगवान गोलंदाज म्हणून उत्तम कामगिरी बीसीसीआयने प्रथमच 15 वर्षांखालील मुलींच्या स्पर्धा आयोजित केल्या असून, महाराष्ट्राचा संघ निवडीसाठी महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने जिल्हा स्तरावर मुलींच्या इन्व्हिटेशन स्पर्धा घेतल्या आहेत. यामध्ये सईने पुणे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट असोसिएशनकडून वेगवान गोलंदाज म्हणून उत्तम कामगिरी पार पाडली आहे.





इनव्हिटेशन लिकमध्ये सर्वाधिक विकेट महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनने आयोजित केलेली इनव्हिटेशन लीगमध्ये सईने सर्वाधिक विकेट मिळवल्या असून, त्याचे विजेतेपद पुणे जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनने पटकावले आहे. इनव्हिटेशनमध्ये केलेल्या उत्तम कामगिरीच्या जोरावरती तिची महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या पंधरा वर्षांखालील संघामध्ये उजव्या हाताची जलदगती गोलंदाज म्हणून निवड झाली आहे. बीसीसीआयने आयोजित केलेली ट्रॉफी ही रांची येथील आंतरराष्ट्रीय क्रीडांगणावरती दि. 26 डिसेंबर ते 3 जानेवारीदरम्यान खेळविण्यात येणार आहे.