औरंगाबाद - नदीत पोहण्यासाठी गेलेल्या तीन मुलांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना ( Drown death in Aurangabad ) घडली आहे. ही घटना जिल्ह्यातील शरणापूर शिवारात घडली आहे. प्रतिक आनंद भिसे (१५), तिरुपती मारोती इंदलकर (१५) व शिवराज संजय पवार (१७) अशी मृतांची नावे आहेत.



शरणापूर शिवारात भांगसी गड पायथ्याशी नारायण वाघामारे यांचे शेततळे ( Farm lake in Aurangabad ) आहे. सायकलवर फिरण्यासाठी गेलेले तीन मुले या शेततळ्यात पोहण्यासाठी गेले. पण, त्यांचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू ( 3 children death in Aurangabad ) झाला. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तिघांचेही मृतदेह शेततळ्यातून ( Fire brigade in Sharanapur ) बाहेर काढले आहेत.