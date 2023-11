काय आहे 'आर्यन मॅन ' स्पर्धा : सर्व काही शक्य आहे (Any Thing Is Possible) हे घोष वाक्य असलेली 'आर्यन मॅन स्पर्धा' नुकतीच पणजी येथे घेण्यात आली. जागतिक स्तरावरील या स्पर्धेत देश विदेशातील स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. साडेआड तासांमध्ये दोन किलोमीटर समुद्रात पोहणे, रस्त्यावर ९० किलोमीटर सायकल चालविणे आणि २१ किलोमीटर धावणे हे सर्वच प्रकार स्पर्धकाला दिलेल्या वेळेत पूर्ण करावे लागते, हे आव्हान राजेश यांनी पेलत अवघ्या ७ तास २ मिनिटांत हे आव्हान पूर्ण करून हा बहुमान पटकविला. जागतिक पातळीच्या या स्पर्धेत ५० देशांतून १६०० स्पर्धेकांनी सहभाग नोंदविला होता. जागतिक पातळीवरील नामांकित स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेची गणना होते.