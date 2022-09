अमरावती - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा विदर्भ दौरा गुरुवारी सायंकाळी ( Raj Thackeray On Amravati Tour ) आटोपला. पश्चिम विदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बळकट व्हावी यासाठी राज ठाकरे तब्बल दोन दिवस अमरावतीत मुक्कामी ( Raj Thackeray On Two Days Amravati Tour ) होते. या दोन दिवसात पक्ष वाढवा, महापालिका जिल्हा परिषदेत पक्षाचे उमेदवार निवडून यावेत या संदर्भात राज ठाकरे यांनी नेमक्या काय सूचना कार्यकर्त्यांना दिल्या किंवा एकूणच पक्षाचे महत्त्व वाढविण्यासाठी राज ठाकरे यांनी दोन दिवसांच्या मुक्कामात नेमके केले तरी काय हे मात्र दुर्दैवाने स्पष्टच झाले नसल्याने खुद्द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे कार्यकर्तेच संभ्रमात पडले असे चित्र आहे.

राज ठाकरेंचा विदर्भ दौरा

मंगळवारी सायंकाळी भव्य स्वागत - राज ठाकरे मंगळवारी सायंकाळी सात वाजताच्या सुमारास चंद्रपूर वरून थेट अमरावती शहरात पोहोचले. यावेळी शहरातील वेलकम पॉइंट आणि शासकीय विश्रामगृह येथे पश्चिम विदर्भातील पाचही जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केली आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीने त्यांचे स्वागत ( Raj Thackeray warm welcome in Amravati ) केले. मोजक्या काही पदाधिकाऱ्यांचे हार तुरे स्वीकारल्यावर राज ठाकरे यांनी जेवण करून आराम ( Raj Thackeray Meets Amravati Administrative Officials ) केला.





असा होता राज ठाकरेंचा बुधवार - बुधवारी पहाटे पाच वाजल्यापासून राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे अनेक युवा कार्यकर्ते हार पुढे घेऊन शासकीय विश्राम भवन येथे पोहोचले होते. सकाळी दहा वाजता राज ठाकरे हे आपल्या दालनातून बाहेर निघाले आणि थेट वाहनात बसून गुरुकुंज मोझरी येथे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीच्या दर्शनासाठी निघाले. सकाळी अकरा वाजता पासून महफिल हॉटेल येथे अमरावती विभागातील अकोला यवतमाळ ,वाशिम, बुलढाणा आणि अमरावती जिल्ह्यातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी प्रत्येकी तासभर संवाद साधणार असल्याचे नियोजन होते. प्रत्यक्षात मात्र दुपारी बारा वाजता पाचही जिल्ह्यातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना त्यांनी संयुक्तपणे संबोधित केले. आपला पक्ष वाढावा यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिस्तीचे उदाहरण त्यांनी बैठकीत दिले. अवघ्या दहा मिनिटात राज ठाकरे यांचे मार्गदर्शन आटोपले. यानंतर राज ठाकरे हे शासकीय विश्राम गृह येथे जेवण करणार आणि थोडा आराम केल्यावर ॲनिमेशन कॉलेजला भेट देणार असे नियोजन होते. मात्र राज ठाकरे हे मैफिल इन हॉटेल येथून शासकीय विश्राम गृह येथे परतल्यावर दिवसभर बाहेर पडले नाही.





राज ठाकरेंच्या दौऱ्याचा असा होता दुसरा दिवस - गुरुवारी राज ठाकरे यांच्या दौऱ्याचा दुसरा दिवस होता. शासकीय विश्राम भवन परिसरात सकाळी बोटावर मोजण्याइतकेच पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हार पुढे घेऊन पोहोचले होते. मुंबईवरून सोबत आलेल्या पदाधिकाऱ्यांची लगबग सकाळपासूनच विश्रामगृहावर होती. दहा वाजता विश्रामगृहासमोर जिल्हाभरातून आलेल्या अनेक युवकांची गर्दी जमली होती. अकरा वाजता राज ठाकरे हे तयार झाल्यावर त्यांची अमरावती शहरातील जुन्या नव्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेऊन त्यांच्यासोबत केवळ फोटो काढण्याची हौस भागवली. ज्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसोबत त्यांची लहान मुलं आली होती त्या प्रत्येक मुलांना राज ठाकरे यांनी स्वतः चॉकलेट देऊन आशीर्वाद दिला. बाहेर आणखी काही चिमुकले असतील तर त्यांना आत मध्ये आणा अशा सूचना त्यांनी सुरक्षारक्षकांना दिल्या. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी 15 ते 20 कार्यकर्त्यांना साहेब भेटतील म्हणून त्यांना विश्रामभावनातील सभागृहात बोलाविले. साहेब त्यांना भेटण्यासाठी जालनातून बाहेर आले मात्र फारच गोंधळ होतो आहे म्हणून त्यांनी कार्यकर्त्यांची भेट घेणे टाळले. यानंतर राज ठाकरे बारा वाजता थेट ॲनिमेशन कॉलेजला गेले. राज ठाकरे यांचे मित्र असणारे ॲनिमेशन कॉलेजचे प्रमुख प्रा. विजय राऊत यांनी साकारलेल्या विविध कलाकृतींची राज ठाकरे यांनी पाहणी केली. जवळपास तासभर राज ठाकरे हे ॲनिमेशन कॉलेजला होते. यानंतर पत्रकार परिषद होईल असे पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने पत्रकारांना सांगण्यात आले. मात्र राज ठाकरे हे ॲनिमेशन कॉलेजमधून थेट शासकीय विश्राम भवन येथे पोहोचले आणि जेवण आणि आराम झाल्यावर सायंकाळी सहा वाजता अमरावती रेल्वे स्थानकावर सात वाजताची आंबा एक्सप्रेस गाठण्यासाठी निघायचे असे त्यांनी स्पष्ट केले. यानंतर शासकीय विश्राम भवन परिसरात शुकशुकाट पसरला. राज ठाकरे सायंकाळी सहा वाजता अमरावती रेल्वे स्थानकावर मुंबईला जाण्यासाठी आले. यावेळी मोजके पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते रेल्वे स्थानकावर उपस्थित होते. राज ठाकरे येणार म्हणून दोन दिवसांपूर्वी असणारा युवा कार्यकर्त्यांमधील उत्साह राज ठाकरे परत जात असताना पुरता मावळला असल्याचे जाणवले.





असे होते नियोजन, अशी होती अपेक्षा - राज ठाकरे अमरावतीत येणार असल्यामुळे कधी नव्हे ते पहिल्यांदाच अमरावतीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसत होता. पक्षात आलेल्या कार्यकर्त्यांची संख्या सुद्धा प्रचंड वाढलेली दिसत होती. राज ठाकरे हे प्रत्येक जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधतील असे नियोजन होते. मात्र पाचही जिल्ह्याच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची संयुक्तपणे बैठक घेऊन राज ठाकरे यांनी त्यांच्यासमोर केवळ आपले विचार प्रकट केले. कार्यकर्त्यांच्या भावना त्यांचे म्हणणे राज ठाकरे यांनी जाणून घेतले नाही. राज ठाकरे हे श्री अंबादेवी आणि श्री एकवीरा देवी मंदिरात दर्शनासाठी जाणार असे पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. यासह नुपूर शर्मा यांची पोस्ट शेअर केल्या प्रकरणात हत्या करण्यात आलेल्या उमेश कोल्हे यांच्या कुटुंबीयांची राज ठाकरे भेट घेणार असे सुद्धा नियोजन असल्याचे बोलले जात होते. मात्र राज ठाकरे यांनी देवीच्या मंदिरासह उमेश कोल्हे यांच्या घरी जाण्याचे टाळले. शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, सामाजिक संघटना . डॉक्टर किंवा वकील संघटना यासह अन्य पक्षातील काही नेत्यांसोबत राज ठाकरे विचार विनिमय करतील अशी अपेक्षा होती. मात्र राज ठाकरे यांनी असे काहीही न करता आपला दोन दिवसीय अमरावती दौरा आटोपला.