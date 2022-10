अमरावती - दिवाळीच्या रात्री भाविकांना चक्क चक्क पैशांचा प्रसाद Prasad of Money Distributed in Kali Mata Temple वितरित करण्यात येतो. ही प्रथा शहरातील हिंदू स्मशानभूमी लगत असणाऱ्या काली माता मंदिरात Kali Mata Temple At Amravati गत 38 वर्षांपासून जोपासली जात आहे. हा प्रसाद Prasad of Money मिळावा यासाठी दिवाळीच्या रात्री काली मातेच्या दर्शनासाठी हजारो भाविकांची गर्दी दिवाळीच्या रात्री Prasad of Money Distributed in Kali Mata Temple At Night on Diwali उसळली होती.

पैशांचा प्रसादासाठी रात्री काली माता मंदिरात भाविकांची तुफान गर्दी

प्रसाद देते बरकत दिवाळीच्या पर्वावर काली माता मंदिरात Kali Mata Temple At Amravati भाविकांना मंदिराचे मुख्य पुजारी शक्ति महाराज shakti Maharaj kali mata Temple Amravati यांच्या वतीने लाह्यांचा प्रसाद दिला जातो. एका मोठ्या भांड्यात ठेवलेल्या लाह्या बत्ताशांसोबत दहा रुपयाच्या नव्या कोऱ्या नोटा Prasad of Money वितरित केल्या जातात. भाविकांना एक-दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक नोटा प्रसाद स्वरूपात मिळतात. पैशांचा हा प्रसाद Prasad of Money आयुष्यात बरकत अर्थात समृद्धी आणतो अशी श्रद्धा आहे. पैशांच्या प्रसाद वितरण सोहळा हा बरकत नावाने प्रचलित आहे. यावर्षी बरकतचे हे 38 वे वर्ष असल्याची माहिती शक्ती महाराजांनी shakti Maharaj kali mata Temple Amravati 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.

1984 पासून सुरु झाली प्रथा अमरावती शहरातील मुख्य हिंदू स्मशानभूमी परिसरात अनेक वर्ष जुने काली माता मंदिर Kali Mata Temple At Amravati आहे. या मंदिराचा जिर्णोद्धार 35 ते 40 वर्षांपूर्वी करण्यात आला. या मंदिरातील मुख्य पुजारी शक्ती महाराज shakti Maharaj kali mata Temple Amravati यांनी 1984 मध्ये दिवाळीच्या रात्री बरकत अर्थात पैशांचा प्रसाद Prasad of Money वितरित करण्याची प्रथा सुरू केली. काली मातेने आपल्याला साक्षात्कार दिल्यामुळेच दिवाळीच्या पर्वावर रात्री मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना पैशांचा प्रसाद वितरित केला जातो, असे शक्ती महाराज यांनी सांगितले.

रात्री दोन वाजेपर्यंत होती गर्दी दिवाळीला घरी लक्ष्मीपूजन केल्यावर रात्री दहा वाजल्यापासून भाविकांची गर्दी काली माता मंदिरात Kali Mata Temple At Amravati उसळते. रात्री अकरा वाजल्यापासून मंदिरात पैशांचा प्रसाद Prasad of Money वितरित केला जातो. दिवाळीच्या रात्री दोन वाजेपर्यंत मंदिरात बरकत मिळवण्यासाठी भाविकांची गर्दी पाहायला मिळाली. सोमवारी रात्री मंदिर परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त देखील लावण्यात आला होता.