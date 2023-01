प्रतिक्रिया देताना नेहा नायक, तृतीपंथी

अमरावती : तृतीयपंथीयांचे राष्ट्रीय संमेलन १ जानेवारी ते 15 जानेवारी पर्यंत अमरावतीमध्ये होत (National Conference of transgender in Amravati) आहे. या संमेलनाकरिता देशभरातील तृतीयपंतांनी उपस्थित लावली आहे. देशभरातून 600 चे जवळपास तृतीयपंथीय शहरात दाखल झाले आहेत. त्यांच्या एकूणच प्रश्नाबाबत आणि त्यांच्या लिंग भिन्नतेबाबत ईटीव्ही भारतने संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आपल्या विविध प्रतिक्रिया व्यक्त दिल्या आहेत. स्त्री आणि पुरुष हे दोन्ही लिंगे मिळून तृतीयपंथी जन्माला येत असल्याचे नेहा नायक आणि त्यांच्या सहकारी यांनी सांगितले. आम्ही ट्रान्सजेंडर नाही तर आम्ही किन्नर (What Is Transgender) आहोत. भगवद्गीता आणि वाल्मिकी यांच्या पुस्तकात सुद्धा तृतीयपंथीयांचा उल्लेख असल्याचे त्यांनी सांगितले.





लैंगिक जडण घडण : स्त्री व पुरुष या लिंगा व्यतिरीक्त आणि एक लिंग म्हणजे उभयलिंग होय. त्या दोन्हीमधील लैंगिक जडण घडण असेल, तर त्या व्यक्तीला लोक तृतीयपंथी म्हणतात. तृतीयपंथीय जन्माला येण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी काही कारणे अशी आहेत, गुणसूत्रे हे एक मोठे कारण आहे. पुरुष प्रजनन विकास संस्थेवर अवलंबून आहे. जर पुरुष लिंग प्रबळ आहे, तर त्याला हिजडा म्हणतात. स्त्री लिंग प्रबळ असेल तर त्या जनाना म्हणतात. काही वेळा स्त्री लिंग प्रबळ असेल, तर खऱ्या स्त्रीपेक्षा जनाना सुंदर (National Conference of transgender) दिसतात.





तृतीयपंथांच्या अडचणी : शरीराने स्त्रियांसारख्या दिसत असल्या (Conference of transgender) तरी त्या सर्वसामान्य स्त्रीसारख्या विवाह करू शकत नाही. तर पुरुषा सारखे मेहनत करू शकत नाही. टाळ्या वाजवून पैसे मागने आणि त्या बदल्यात आशीर्वाद दिला जातो. त्यांना समाजाकडून हिणवले जाते. घालून टाकून बोलल्या जाते आणि काही वेळेस झिडकारल्याही जाते. परंतु आता त्यामध्येही काही तृतीयपंथी प्रशासकीय सेवेत आपले कर्तुत्व सिध्द करतांना दिसत आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या पोलीस भरतीमध्ये सुद्धा अशा तृतीयपंथासाठी काही जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या (Conference of transgender in Amravati) आहेत.







मुंबईतील घटना : काही दिवसांपूर्वी गोवंडी परिसरात तक्रारदार तृतीयपंथी रात्री एक वाजताच्या सुमारास त्याच्या रफिक नगरमध्ये राहणाऱ्या मित्राला भेटण्यासाठी जात असताना फैजानसह त्याच्यातून साथीदारांनी त्यांची वाट रोखली आणि माराहाण केली होती. तसेच त्यांचे कपडे फाडून त्यांच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केले होते. पीडित तृतीयपंथीला मदत करायला पुढे सरसावलेल्या तृतीय पंथीवरही धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यात आला होता.