अमरावती - सातपुडा पर्वतरांगेत वसलेल्या मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना जगदंबेच्या दर्शनासाठी माहूरला जाणे शक्य होत नसल्यामुळे खुद्द जगदंबा माता सातपुड्याच्या पायथ्याशी प्रकटली अशी आख्यायिका ( Jagadamba Mata appeared in Satpura Range ) आहे. हीच जगदंबा म्हणजे अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात असणारी मुन्हादेवी ( Munhadevi is avatar of Jagdamba Devi) आहे. विशेष म्हणजे देशात हरिजनांसाठी मंदिर खुली करावी यासाठी महात्मा गांधींनी सुरू केलेल्या चळवळी दरम्यान देशातील सर्वात पहिले हरिजनांसाठी खुले झालेले मंदिर हे मुऱ्हा देवीचेच आहे.

मुन्हादेवी

अशी आहे आख्यायिका - मुहादेवीची मूर्ती ही सुमारे आठशे वर्षांपूर्वीची असल्याचे पुरातत्त्व विभागाचे म्हणणे आहे. या देवी बाबत अशी दोन आख्यायिका सांगितल्या जातात. यापैकी एका आख्यायिकेनुसार सातपुडा पर्वत रांगेत मेळघाटात वसलेल्या आदिवासी बांधवांची माहूरच्या देवीवर गाड श्रद्धा होती. मात्र मेघाटातून माहूरला जाणे अतिशय कठीण असल्यामुळे आपल्या भक्तांना दर्शन देण्यासाठी खुद्द जगदंबा माता सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी प्रकटली. या जगदंबा मातेला मेघटातील आदिवासी बांधव मुऱ्हाई देवी म्हणून मानतात. विशेष म्हणजे नवरात्रोत्सवात मेघाटातून अनेक आदिवासी बांधव प्रचंड संख्येने या मुऱ्हाई देवीच्या दर्शनासाठी परंपरेनुसार आज देखील येतात. या देवी संदर्भात आणखी एक आख्यायिका सांगितली जाते. त्यानुसार अंजनगाव सुर्जी आणि लगतच्या परिसरात मुन्हा नावाच्या दैत्याची दहशत होती. या दैत्याचा विनाश करण्यासाठी जगदंबा माता प्रकटली आणि तिने या मुन्हा नावाच्या दैत्याला साखर दंडाने बांधून परिसरातील एका विहिरीत कैद केले. आज देखील चैत्र पौर्णिमेच्या रात्री या विहिरीतून आवाज येतो असे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे ही विहीर अनेक कान पासून बंद करण्यात ( Munha demon imprisoned in the well ) आले. असून त्यावर महादेवाची पिंड आणि नंदीची स्थापना करण्यात आली ( Shivlinga And Nandi ) आहे. विहिरीवर महादेवाची पिंड आणि नंदी असणारे हे एकमेव ठिकाण असल्याचे मुऱ्हा देवी संस्थानचे पदाधिकारी सांगतात.





असा आहे इतिहास - छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सेनापती प्रतापराव गुजर यांनी कारण ज्याची लूट करून जी संपत्ती आणली होती ती संपत्ती अचलपूरच्या दिशेने जाताना मुन्हादेवीचे दर्शन घेतले होते. यानंतर त्यांनी आपल्या सोबत लुटून आणलेल्या खजिना मंदिर परिसरात असणाऱ्या विहिरीत लपविला होता. आज देखील ज्या विहिरीत मुन्हा नावाचा दैत्य कैद आहे त्या विहिरीत खजिना असल्याचे बोलले जाते यामुळेच या विहिरीला खजिन्याची विहीर देखील म्हणतात.





महात्मा गांधींनी मानले आभार - हरिजनांसाठी देशातील सर्व मंदिरे खुली करण्यासंदर्भात महात्मा गांधी यांनी सुरू केलेल्या चळवळी दरम्यान त्यांनी मुऱ्हादेवी मंदिर संस्थानला हरिजनांना प्रवेश देण्यासंदर्भात पत्र दिले होते. महात्मा गांधींच्या पत्राला प्रतिसाद देत त्याकाळी असणाऱ्या मंदिर संस्थांच्या विश्वस्तांनी हरिजनांसाठी हे मंदिर खुले करण्याचा निर्णय घेतला होता. देशातील पहिले सार्वजनिक न्यास म्हणून मुरा देवी मंदिर हे हरिजनांसाठी खुले झाले. स्वतः महात्मा गांधींनी मुन्हादेवी येण्याची तयारी दर्शवली होती. ते अंजनगाव सुर्जी पर्यंत पोहोचले देखील होते. मात्र काही कारणास्तव त्यांना अंजनगाव सुर्जी येथून परतावे लागले. त्यावेळी महात्मा गांधी यांनी 29 डिसेंबर 1933 रोजी अंजनगाव सुरजी येथून मुरा देवी मंदिर संस्थानला पत्र लिहिले. या पत्रात मी मंदिरात येऊ शकलो नाही याची खंत व्यक्त करीत हरिजनांना मंदिरात प्रवेश दिल्याने मी मंदिराच्या विश्वस्तांचा आभार व्यक्त करतो त्यांना धन्यवाद देतो असा उल्लेख या पत्रात आहे. हे पत्र आज देखील मंदिराच्या विश्वस्तांकडे असून या पत्राची भव्य प्रत मंदिर परिसरात लावण्यात देखील आली आहे.





कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीची साधर्म्य - कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीच्या मूर्तीच्या डोक्यावर बेलपत्र आणि शंकराची पिंड आहे आणि गळ्यात मोत्याची जशी माळ आहे अगदी तसेच बेलपत्र आणि महादेवाची पिंड मुन्हादेवीच्या डोक्यावर सुद्धा आहे. कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी प्रमाणेच मोत्याची माळ देखील मुन्हादेवीच्या गळ्यात आहे. मूर्तीला वजरले चढवताना हे साधर्म्य पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना लक्षात आले आहे.







पूजेचा अधिकार केवळ महिलांनाच - मुन्हादेवीच्या पूजेचा अधिकार जुन्या परंपरेनुसार केवळ महिलांनाच आहे. देवीच्या आंघोळीच्या वेळी लहान मुलांना देखील गाभाऱ्यात प्रवेश दिला जात नाही. देवीच्या आंघोळी सह संपूर्ण पूजा विधी हा महिलांकडूनच केला जातो. विशेष पुरातत्व विभागाच्या देखरेखी खाली पाच वर्षांपूर्वी देवीच्या मूर्तीला वज्रलेप लावण्यात आला तो वज्रलेप अमरावती शहरातील नीलिमा वानखडे यांनी लावला पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या वतीने देवीच्या मूर्ती समोर लावलेल्या पडद्याच्या मागून दिलेल्या सूचनेप्रमाणे नीलिमा वानखडे यांनी मूर्तीला वज्रलेप लावला. वज्रलेप लावताना मूर्ती निर्जीव करावी लागते. म्हणून ह्या मूर्तीतला जीव विधी द्वारे एका कलशात ठेवण्यात आला. वज्रलेपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मोठा धार्मिक विधी करून देवीची पुन्हा प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली अशी माहिती मंदिराचे विश्वस्त रमेश पांडे यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.





मुघलांच्या आक्रमणातून बचावली मूर्ती - अंजनगाव सुर्जी अचलपूर या भागात मुघलांचे अनेक आक्रमण झाले. मुरा देवीचे प्राचीन काळापासून असणारे हेमाडपंथी मंदिर उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न मुघलांकडून झाला. गंभीर बाब म्हणजे देवीच्या शरीरावर तलवारीचे अनेक वार असल्याचे वज्रलेपा दरम्यान आढळून आले. आज ह्या मूर्तीची पाच वर्षांपूर्वी नव्याने प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली असून पूर्वी हेमाळपंथी पद्धतीच्या असणाऱ्या मंदिराचे देखील नूतनीकरण करण्यात आले आहे.