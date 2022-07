अमरावती: चिखलदरा तालुक्यात अतिशय दुर्मिळ भागात वसलेल्या पाचडोंगरी गावात गुरुवारी अशुद्ध पाणी पिल्याने शंभरच्या वर पुरुष व महिलांना अतिसारची लागण झाली. आणि 3 नागरिकांचा मृत्यू (Death of tribals in Melghat) झाला. 'मेळघाटातील निष्पाप लोकांच्या मृत्त्युला महावितरणच जवाबदार (MSEDCL is responsible for the death of tribals) आहे. पाणी पुरवठा करणाऱ्या ठिकाणी असलेला वीजपुरवठा खंडित केला नसता किंवा ग्राम सचिवाने पिण्याच्या पाण्याची पर्यायी व्यवस्था केली असती. तर ३ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला नसता',असा घनाघनीत आरोप जिल्हा परिषद चे माजी सभापती दयाराम काळे (The allegations were made by Dayaram Kale) यांनी केला आहे.

प्रशासनाने गावकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी तोडगा काढणे आवश्यक होते. परंतु कुणीच आपली जबाबदारी पार न पाडल्या ने पाचडोंगरी येथील तीन निष्पाप व्यक्तींना आपला जीव गमावला लागला. त्यामुळे जबाबदार असलेल्या महावितरणने मृतकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करावी. अन्यथा महावितरण सह व प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यां विरुद्ध पिडीत परिवाराला न्याय देण्यासाठी व दोषीं वर कारवाई करण्यासाठी उपोषणा ला बसणार असल्याचा इशारा दयाराम काळे यांनी दिला आहे.







शासन मेळघाटातील आदिवासी बांधवाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी करोड़ रूपये खर्च करते. परंतु प्रशासनात बसलेले काही काम चुकार कर्मचाऱ्यांमुळे शासकीय योजनांना खिळ बसते. मेळघाटाला भ्रष्टाचाराची किड लागली आहे. जोपर्यत दोषींवर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल होत नाही व नुकसान भरपाई दिल्या जात नाही. तो पर्यत अशा घटना थांबनार नाही.









हेही वाचा : Ashadhi Ekadashi : नांदेडच्या भाविकाची अशीही भक्ती; विठ्ठल रुक्मिणीला तब्बल एक कोटी रुपयांचा सोन्याचा मुकुट अर्पण