अमरावती - महाशिवरात्रीच्या पर्वावर श्रीक्षेत्र कोंडेश्वर येथे भाविकांची गर्दी उसळली आहे. अमरावती शहरापासून 11 किलोमीटर अंतरावर कोंडेश्वर हे ( Kondeshwar temple in Amaravati ) तीर्थक्षेत्र आहे. निसर्गाच्या कुशीत असलेल्या कोंडेश्वर मंदिराला प्राचीन महत्त्व आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेल्या या हजारो वर्ष जुने हे मंदिर आणि मंदिराचा परिसर ऋषीमुनींच्या आणि साधू संतांच्या वास्तव्याने पुनीत झाला ( Mahashivratri celebration in Amaravati ) आहे.



कुणकेश्वर मंदिराला प्राचीन महत्त्व

हजारो वर्षांपूर्वी ऋषीमुनी आणि साधुसंतांचे वास्तव्य कोंडेश्वर परिसरात( Ancient temple in Amaravati ) होते. पाषाणात हे मंदिर उभारण्यात आले आहे. हत्तीचे कलात्मक स्वरूप नंदी राज, कैलास टेकडी, तलाव अशा विविध रुपांनी हा परिसर धार्मिक महात्मासोबतच ( Kunakeshwar temple in Amaravati ) निसर्गरम्य आहे.

कोंडेश्वर मंदिरात भाविकांची गर्दी

अशी झाली मंदिराची स्थापना

विदर्भ राज्याच्या वाट्याला आलेला प्रदेश म्हणजे विदर्भ आहे. विदर्भ राजा हा काशी क्षेत्रातील ब्रह्मावर्ताचा मूळनिवासी आहे. तो शिवभक्त होता. विदर्भ राजाने स्थापत्यविशारद कौंडीन्य मुनींना काशीवरून पाचारण करून पाच हजार वर्षांपूर्वी आपल्या नव्या विदर्भ प्रदेशात भगवान शंकराच्या पिंडीची प्राणप्रतिष्ठा केली. या कौडीन्य मुनीच्या नावावरूनच महादेवाला कोंडेश्वर असे नाव देण्यात आले. भगवान कोंडेश्वराच्या वास्तव्याने हा परिसर पावन झाला . यादव राज्याचे पंतप्रधान हे मांजरी पंथ यांनी कोंडेश्वर आजचे हेमाडपंथी रचनेचे मंदिर बांधून दिल्याची आख्यायिका आहे. ही आख्यिका मंदिराचे विश्वस्त रामकृष्ण डोळे यांनी ई टीव्हीभारत शी बोलताना सांगितले.

कोरोना नियमांतर्गत भाविकांना प्रवेश

कोरोनामुळे यावर्षीही कोंडेश्वर मंदिर परिसरात यात्रेस परवानगी नाही. भाविकांना कोरोनाच्या नियमांतर्गत मंदिरात प्रवेश दिला जात आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त भाविक महादेवाच्या पिंडीचे दर्शन घेत आहेत. महाशिवरात्री सोहळ्यात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मंदिर परिसरात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. अमरावती शहरालगत असणाऱ्या श्री क्षेत्र कोंडेश्वर येथील महादेवाच्या मंदिरासोबतच अमरावती शहरातील महादेव खोरी, गडगडेश्वर, शहरालगत असणाऱ्या तपोनेश्वर या मंदिरातसुद्धा महाशिवरात्रीच्या पर्वावर भाविकांची गर्दी होत ( Mahashivratri celebration at kondeshwar temple ) आहे.



