अमरावती जिल्ह्यात मालखेड रेया गावालगत ( goods train derail near malkhed ) मालगाडीला अपघात झाला आहे. या अपघातात मालगाडीचे वीस डबे उलटले आहेत. सोमवारी पहाटे हा अपघात घडला. मालखेड लगत ( goods train near Malkhed ) मालगाडीला अपघात झाल्याने मुंबई आणि हावडाच्या ( train for Mumbai and Howra ) दिशेने जाणाऱ्या अनेक गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. काही गाड्या रद्द करण्यात ( goods train accident in Amravati ) आल्या आहेत.

मालगाडी अपघात