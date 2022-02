अमरावती - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत ( PM Narendra Modi in Loksabha ) काँग्रेसच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याविरुद्ध आज राज्यभर काँग्रेसचे आंदोलन सुरू आहे. अमरावती शहरातील राजकमल चौकात आज शेकडो काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप विरोधात घोषणाबाजी केली. ( Amravati Congress Agitation against PM Modi and Bjp )

पंतप्रधानांनी माफी मागावी -

महाराष्ट्रामुळे देशभर कोरोना पसरला, असे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. हे अतिशय चुकीचे वक्तव्य असून संपूर्ण देशात कोरोना रोखण्यासाठी महाराष्ट्राने केलेल्या कामाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला शाबासकी दिली आहे. असे असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून महाराष्ट्र सरकारची विनाकारण बदनामी करणे चुकीचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख यांनी केली.

काँग्रेस नेते सुनील देशमुख याबाबत बोलताना

हेही वाचा - Aaditya Thackeray About Sanjay Raut : 'राऊतांचं पत्र बोलकं'; आदित्य ठाकरेंकडून 'त्या' पत्राचे समर्थन

भाजपचे अनिल बोंडे काय म्हणाले?

अमरातवील काँग्रेसच्या आंदोलनात पंचवीस तीसच्यावरही कार्यकर्ते एकत्र येऊ शकले नाही. खरंतर काँग्रेसचे महत्त्व संपुष्टात आले आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जे काही उष्टे खरकटे मिळत आहे त्यावर काँग्रेसने समाधान मानावे, असा टोला भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी काँग्रेसला दिला. तसेच कोरोना काळात महाराष्ट्र सरकारने जनतेवर केवळ अन्याय केला. शेतकऱ्यांची बीज कापण्याचा उद्योग महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. असंघटित कामगारांना या सरकारने मदत केली नाही. लग्नसोहळे बंद असल्याने उपासमारीची वेळ येणाऱ्या बँडवाल्यांनाही या सरकारने कुठलीच मदत केली नाही, अशी टीकाही बोंडे यांनी केली.

भाजप नेते अनिल बोंडे याबाबत बोलताना

पोलिसांनी आंदोलकांना घेतले ताब्यात -

महाराष्ट्राचा अवमान करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या वक्तव्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यावेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भारतीय जनता पार्टी विरोधात जोरदार घोषणा दिल्या.