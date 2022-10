अकोला - जिल्ह्यातील पातूर तालूक्यातील विवरा गावातील प्रशांत मेसरे तरूणाचा मृत्यू झाल्याचे सांगत गावातून त्याची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. अंत्ययात्रेदरम्यान 'मी त्याला जिवंत करतो', असे म्हणत एका मांत्रिकाने त्याला जिवंत केल्याचा दावा केला ( He claims brought back to life magician ) आणि तो जिवंत ( Brought to life by the wizard ) झाला. याची माहिती गावात पसरतातच या तरूणाला पाहण्यासाठी गावात मोठी गर्दी झाली होती. या मागील कारण नेमकं काय? याचा तपास चांन्नी पोलीस करत आहे. दरम्यान, या घटनेला, वेगळे वळण लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मांत्रिक हा 18 वर्षांचा असल्याचे समजते. पोलिस त्या मांत्रिकाची चौकशी करीत आहे.

मांत्रिकाकडून उपचार - प्रशांत रामकृष्ण मेसरे हां युवक अकोला होमगार्ड मध्ये कार्यरत आहे. दरम्यान प्रशांत गेल्या काही दिवसांपासून आजारी होता. बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली इथे त्याच्यावर उपचार सुरू होता. तर प्रशांतवर एक मांत्रिक उपचार करीत होता. प्रशांतची तब्येत बरी नसल्याने त्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. त्यानंतर त्याला घरी आणण्यात आले. दरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगत कुटुंबीयांनी त्याच्या अंत्ययात्रेची तयारी ही केली. त्याची अंत्ययात्रा गावातून काढण्यात आली. यावेळी प्रशांतला तिर्डीवर बांधण्यात आले.

मांत्रिक भेटला वाटेत - गावकऱ्यांसह नातेवाईक त्याला घेवून अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमीकडे रवाना झाले. दरम्यान थोडे दूर गेल्यावर रस्त्याच्या वाटेतच एक तांत्रिक महाराज भेटला. म्हणाला 'मी' प्रशांत याला जिवंत करतो. त्याला घेवून चला, त्यानंतर तो महाराज प्रशांतला घेऊन एका खोलीमध्ये गेला. हे पाहण्यासाठी हजारो संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

मांत्रिक, प्रशांत आले खोलीतून बाहेर - दरम्यान काही कालावधीनंतर प्रशांत, मांत्रीक दोघेही रूमच्या बाहेर आले. पाहतो तर काय, प्रशांत जिवंत झाला. हे पाहून उपस्थित असलेल्या अनेकांना धक्का बसला. तांत्रिक महाराज ना एका खोलीमध्ये पूजा वगैरे करून त्याला जिवंत केल्याचा दावा केला. याची माहिती चान्नी पोलिसांना मिळाली, पोलिसही घटनास्थळी दाखल झाले होते. त्यानंतर पोलिसांनी प्रशांतसह महाराजाची चौकशी सुरू केली. दरम्यान गावातील पोलीस पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तांत्रिक महाराज, प्रशांत दोघेही एकमेकांच्या संपर्कात होते. या संदर्भात पोलीस अधिक तपास करीत आहे. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार तांत्रिक महाराज हा १८ वर्षाचा आहे.