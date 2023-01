भाजपचे अजित पवारांविरुद्ध आंदोलन

अकोला : विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Leader of Opposition Ajit Pawar) यांनी धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज (Sambhaji Maharaj) यांच्या बद्दल आक्षेपार्ह व्यक्तव्य केले. यामुळे सर्वत्र राजकीय वातावरण तापले असताना इतिहासकारांनी यासंदर्भात आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तर भाजपने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त (Ajit Pawar photograph vandalized by BJP) करीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या बद्दल आंदोलन (BJP Protest In Akola) केले आहे. (Latest news from Akola)



पवारांविरुद्ध नारेबाजी : शहरातील खुलेनाट्यगृह चौकात आंदोलन करीत भाजप कार्यकर्त्यांनी अजित पवार यांच्या विरोधात जोरदार नारेबाजी केली. तसेच त्यांच्या प्रतिकात्मक छायाचित्राला चपला मारून रोष व्यक्त केला. या आंदोलनात आमदार तथा भाजप जिल्हाध्यक्ष रणधीर सावरकर, शहराध्यक्ष विजय अग्रवाल यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.