अहमदनगर - जेष्ठ वकील उज्वल निकम ( Ujwal Nikam In Shirdi ) यांनी आज सहपरिवार शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. यावेळी त्यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधला. राणा दाम्पत्याविरोधात दाखल राजद्रोहाचा ( Sedition On Rana Couple ) गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अनेकांनी टीका केली. यासंदर्भात बोलताना त्यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर मी बोलणं योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच राज ठाकरेंना ( Raj Thackeray ) विरोधातही राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीआएल दाखल करण्यात आली आहे. यांसंदर्भातील त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. ज्यांनी पीआयएल दाखल केली आहे, त्यात काय आरोप केले मला माहिती नाही. मात्र, मी माध्यमांमध्ये बघितले. त्यावरून राज ठाकरेंवर देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध होणार नाही, असे ते म्हणाले.

'आपल्याला महाराष्ट्र पुढे घेऊन जायचा आहे' - राज्यातील राजकीय परस्थीतीवर बोलताना निकम यांनी राज्यात उन्हाची तीव्रता वाढत आहे. यामुळे लोकांनी डोके शांत ठेवले पाहिजे. महाराष्ट्र आपल्या पुढे घेऊन जायचा आहे. मुख्यमंत्र्यांचादेखील तो प्रयत्न आहे. विरोधीपक्ष देखील त्यांचा हाकेला साथ देतील, अशी अपेक्षा आहे. जिथे चांगले काम कारायची आहेत तिथे सर्वांची एकी असली पाहिजे असल्याची भावना वक्त केली आहे.

औरंगाबादच्या सभेत काय म्हणाले राज ठाकरे? - आम्हाला राज्यात दंगे नको आहेत. मुस्लीम लोकांना पण त्रास होतो. हा धार्मिक विषय नाही, सामाजिक विषय आहे. त्याला धर्म लावला तर आम्ही धर्माने उत्तर देऊ. आम्हाला परिस्थिती खराब करायची नाही, असे राज ठाकरे ( Raj Thackeray Aurangabad rally ) यांनी सांगत, उत्तर प्रदेशात जर भोंगे काढले तर महाराष्ट्रात का नाही. सर्व भोंगे अनधिकृत आहेत, कोणाकडे परवानगी नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. तर तीन तारखेला ईद आहे. आम्हाला ती खराब करायची नाही. मात्र, चार तारखेला ऐकणार नाही. भोंगे बंद झाले नाही तर दुप्पट आवाजात हनुमान चालिसा लावू, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला होता. तसेच या आधी पण लाऊड स्पीकरवर ( Raj Thackeray on Hanuman Chalisa in Aurangabad ) बोललो, अनेक जन बोलले, मी फक्त पर्याय दिला, तुम्ही जर काढले नाही, तर आम्ही हनुमान चालीसा ( Raj Thackeray on loudspeaker in Aurangabad rally ) मोठ्या आवाजात लावू. मस्जिदबरोबरच मंदिरांवरचे अनधिकृत भोंगे काढू. पण मस्जिदवरचे काढल्यानंतर, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा - blast at Tata Steel : जमशेदपूरच्या टाटा स्टील प्लांटमध्ये भीषण स्फोट; पाच ते सात जखमी