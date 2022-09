राहुरी - नोकरीचे आमिष दाखवून फसवल्याप्रकरणीच्या ( Cheating with the lure of a job ) गुन्ह्यामध्ये सैराट चित्रपटातील प्रिन्सची ( Prince of Sairat film arrested ) भुमिका साकारणारा सुरज पवार ( Suraj Pawar arrested in the movie Sairat ) पोलिसाच्या रडारवर होता. तो आज राहुरी पोलीसांना शरण ( Suraj Pawar surrendered to Rahuri police ) आला असुन पोलीसांनी त्याचे तासभर जबाब नोंदविलेत. तर त्यास पुन्हा सोमवारी पोलीसात हजर रहाण्याचे आदेश दिलेत.





मंत्रालयात नोकरी नोकरीचे आमिष - मंत्रालयात नोकरी नोकरीचे आमिष लावून देण्याचं आमिष दाखवून तरुणांना लाखों रूपयांचा गंडा घालणाऱ्या टोळीचा राहुरी पोलिसांनी पर्दाफाश केला होता. विशेष म्हणजे लोकप्रिय मराठी सैराट चित्रपटातील प्रिंन्सची भूमिका साकारणारा सुरज पवार देखील यामध्ये आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाले होते. तेव्हापासून सुरज पवार हा राहुरी पोलिसांच्या रडारवर होता.आज सायंकाळी उशीरा सुजर पवार हा आपल्या वकिलासोबत राहुरी पोलीसात हजर होऊन त्यांनी आपले जबाब दिलेत. तर त्यास सोमवारी पुन्हा पोलीसात हजर रहाण्याचे आदेश देण्यात आलेत. विशेश म्हणजे यामध्ये प्रसिद्ध निर्माते दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांच्या नावाचा देखील आरोपींनी वापर केल्याचे समोर आले होते.