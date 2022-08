शिर्डी (अहमदनगर) : भाजप आणि शिंदे गटाचे राज्यात सरकार स्थापन होऊन तब्बल सव्वा महिना उलटल्यानंतरही मंत्रिमंडळाचा विस्ताराला मुहूर्त मिळत नव्हता. आता अखेर मुहूर्त मिळाला ( cabinet expansion in maharashtra ) असून उद्या दुपारी मुंबईत नवीन मंत्र्यांचा शपथ विधी ( Oath ceremony of new ministers ) होणार आहे. यातच भाजप ज्येष्ठ नेते व शिर्डी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाही मुंबईहून बोलावणे ( calling to mla vikhe patil from mumbai ) आल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईहून निरोप येताच राधाकृष्ण विखे पाटील आपल्या लोणी गावाहून मुंबईसाठी रवाना झाले ( vikhe patil left for Mumbai ) आहेत. मुंबईला रवाना होण्याआधी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले आहे. त्यामुळे राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याही मंत्रिमंडळात समावेश होऊ शकतो, ( Vikhe Patil in cabinet ) अशी चर्चा सुरू आहे.







राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मंत्रिपदाची शक्यता- मंत्रिमंडळ विस्ताराचे दोन मुहूर्त टळल्याने विरोधकांकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका होत होती. या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी अचानक मंत्रिमंडळाचा पहिल्या टप्प्यातील विस्ताराची घोषणा झाली. यात भाजपकडून अहमदनगर जिल्ह्यातील शिर्डी विधानसभा मदारसंघाचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मंत्रिपदाची शपथ उद्या दिली जाणार असल्याचा निरोप पक्ष श्रेष्ठींकडून आला असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी अहमदनगर शहरातील भाजपच्या एका कार्यक्रमात भाकीत वर्तविले होते. त्यानुसार राधाकृष्ण विखे पाटील, राम शिंदे व मोनिका राजळे या मंत्री होतील असे त्यांनी सांगितले होते. मुंबई मधील भाजपच्या एका बैठकीतही कर्डिले यांनी अहमदनगर जिल्ह्याला तीन मंत्रिपदे देण्याचा आग्रह धरला होता.

अहमदनगरकडे तीन मंंत्रिपदे- अहमदनगर जिल्ह्यातील भाजपचे तीन आमदार मंत्री होतील. मात्र मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या टप्प्यातील विस्तारासाठी जिल्ह्यातील केवळ एकाच आमदाराला निरोप आला आहे. मात्र कर्डिले यांनी नाव सुचविलेल्या राम शिंदे व मोनिका राजळे यांना अजूनही निरोप आलेला नाही. त्यामुळे हे नेते प्रतीक्षा यादीत असल्याची चर्चा आहे. विधानसभा निवडणुकीत राम शिंदे यांचा राष्ट्रवादीचे युवा नेते रोहित पवार यांनी पराभव केला. राम शिंदे यांना विधानपरिषदेत घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील भाजपची ताकद वाढवावी, अशी मागणी भाजप नेते व कार्यकर्त्यांकडून होत होती. अखेर राम शिंदे यांना विधानपरिषदेवर घेण्यात आले. ते आमदार होताच राज्यात सत्ता आली म्हणून त्यांचा पायगुण चांगला आहे. राम शिंदे हे देवेंद्र फडणवीस यांचे निष्ठावान समर्थक मानले जातात. ते मंत्री होतील असेही राम शिंदे समर्थक सांगत आहेत.

